Környezetvédelem

Megszóltalt a katasztrófavédelem a Mátrai Erőművel kapcsolatban

Tájékoztatást adott a katasztrófavédelem a Mátrai Erőműben történt balesetről. A sajtótájékoztatón közölték, a szolgálat méréseket végzett Visontán, amely nyilvános volt. A mérések "nulla értéket mutattak", lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.



Dr. Hankó Norbert, a Mátrai Erőmű biztonsági vezetője elmondta, hogy november 6-án észleltek először kellemetlen szaghatást az erőmű munkásai. A problémát az okozta, hogy a kénhidrogén kivonására készült medence egyik szivattyúja elromlott.



A tünet orrfolyás és könnyezés volt, illetve kellemetlen szúrós szagot éreztek.



November 8-án műszeres vizsgálattal nitrogén-monoxid csekély mértékű jelenlétét észlelték. Délután azonban már kénhidrogén is került a kérdéses térbe, ekkor ezt a területet lezárták és védőfelszerelést adtak az ott maradt munkásoknak.



November 9-én folytatták a medence és a szivattyúház további szellőztetését, amihez meg is kellett bontani az épületet.



Az erőmű képviselője azt mondta, az erőmű környezete, az azt körülvevő ipari parkban tartózkodók nem voltak veszélyben, ahogy a lakosság sem. Egyben visszautasították a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint az erőmű vezetése mulasztást követett el. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, a legmagasabb, veszélyes koncentráció időpontjában dolgozók nem tartózkodtak a szivattyúházban.



A katasztrófavédelem képviselője arról számolt be, hogy lakossági bejelentést kaptak a szúrós szagú gázról, ezután szálltak ki a helyszínre, ahol a szivattyúházban azonosították a gázok jelenlétét. Hozzátette, hogy műszereik nagyon érzékenyek, így nagyon alacsony koncentrációjú szennyezésnél is jeleznek. Az üzemen kívül viszont az esemény során nem mértek semmilyen szennyezettséget. Pozsgay Szabolcs tisztifőorvos szintén azt mondta, hogy a lakosság egészsége nem volt veszélyben.



A dolgozók közül körülbelül húsz ember jelzett panaszokat, egy részük egy-két napra maradt otthon. A környéken továbbra is folytatnak levegő- és vízszennyezettség-méréseket.



A rendőrséghez feljelentés érkezett környezetkárosítás bűntette miatt. Ezt - az elfogultság elkerülése miatt - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrök fogják vizsgálni.