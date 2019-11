Botrány a Katonában

Gothár Péter bevallotta: 'elfogadhatatlan módon' közeledett egy kolléganőjéhez

hirdetés

A színház hivatalos Facebook-oldalán jelentette be kedden, hogy egy meg nem nevezett szerződéses munkatársat kitiltottak a színházból, mivel erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival.



Gothár Péter ismert rendező szerdán, szintén az intézmény Facebook-oldalán adott ki egy közleményt, amelyet változtatás nélkül közlünk.

Gothár Péter közleménye:

"Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa.



Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle.



Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam.



Gothár Péter"

Kapcsolódó írások: Erkölcstelen viselkedése miatt kirúgták a Katona József Színház egyik munkatársát