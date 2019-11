Bíróság-ítélet

Nyolc év fegyházra ítéltek egy holland embercsempészt Debrecenben

Nyolc év fegyházra ítéltek Debrecenben egy holland férfit, aki harminchat embert akart Magyarországról Nyugat-Európába csempészni.



A Debreceni Ítélőtábla embercsempészés miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélt és tíz évre kiutasított Magyarországról kedden egy iraki származású holland állampolgárt, aki 2016 decemberében iraki, szír és iráni állampolgárokat akart Magyarországról Nyugat-Európába szállítani. Az ítélet nem jogerős - közölte a táblabíróság sajtószóvivője az MTI-vel.



Fórizs Ildikó jelezte: az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék M. N.-t társtettesként elkövetett embercsempészés bűntette miatt négy év négy hónap börtöne ítélte és öt évre kiutasította Magyarország területéről, ugyanakkor az emberölés bűntettének kísérlete vádja alól felmentette. Ezt a büntetést súlyosította az ítélőtábla, miután az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A táblabíróság határozata értelmében a szabadságvesztést fegyházban kell letölteni.



A táblabíróság a vádlott bűnösségét 36 rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletében is megállapította, és hozzátette, hogy a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. A másodfokú határozat szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.



Az ítélőtábla megállapította: a vádlott tisztában volt a csoport létszámával, azzal is, hogy az általa vezetett gépkocsi személyszállításra alkalmatlan, valamint azzal is, hogy ha - például pánikhelyzetben - belülről kinyitnák a gépkocsit, a bent lévők súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedhetnek.

A táblabíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a cselekmény súlyosan sértette Magyarország integritását és szuverenitását. Enyhítő körülményként vette azt figyelembe, hogy a cselekmény jelentős része kísérleti szakban maradt.



Mivel az ítélőtábla olyan bűncselekményben állapította meg a vádlott bűnösségét, amelyben az első fok felmentette, megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége a Kúrián.



A bíróság által megállapított tényállás szerint M. N. azzal a kifejezett céllal érkezett, hogy harmadik országbeli állampolgárokat pénzért szállítson Romániában, illetve a román-magyar határ átlépése után Magyarországon.



M. N. az üres busszal Ártándnál lépett be az országba, és Körösszegapáti külterületén állt meg, ahol 35-en szálltak be a raktérbe, egy ember pedig az utasfülkébe.



Az eseményeket egy autóbusz sofőrje és utasa észlelte, ők hívták a rendőrséget. A vádlott az igazoltatásig csak 8,5 kilométert tett meg. A rendőrök kinyitották a gépkocsi oldalsó ajtaját, és rátaláltak a 36 külföldire. A vádlottat előállították, a 31 iraki, négy szír és egy iráni állampolgár ellen idegenrendészeti eljárás indult, majd visszatoloncolták őket Romániába.



A vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, egyebek között arra hivatkozott, hogy Körösszegapátinál azért állt meg, mert magyar munkásoknak gondolta az út mellett várakozókat, akiket csak a következő településig akart volna elvinni. A járműből nem szállt ki, ezért nem tudta hányan lehetnek a "stoposok", hét-nyolcra becsülte a számukat - állította.