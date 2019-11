Jótékonyság

Idén is több mint 200 áruházban szervez karácsonyi gyűjtést a Magyar Élelmiszerbank

Három napon keresztül, péntektől vasárnapig várja a lakosság élelmiszeradományait országszerte mintegy 120 településen, több mint 200 áruházban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. 2019.11.19 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezet keddi közleménye szerint az 5000 önkéntes részvételével megrendezett hagyományos karácsonyi adománygyűjtő akcióban november 22-én 15 és 20 óra között, másnap 8 és 19 óra között, november 24-én pedig 8 órától 18 óráig várják elsősorban a tartós élelmiszeradományokat országszerte az ALDI, az Auchan, a METRO és a Tesco üzletláncok kijelölt üzleteiben.



A Tesco a vásárlók által az akció során adományozott termékek értékének 20 százalékával megegyező pénzbeli adományt is nyújt az Élelmiszerbanknak, az ALDI pedig fix összegű támogatással járul hozzá a szervezet élelmiszermentési tevékenységéhez.



Az akciókban összegyűjtött adományokat az Élelmiszerbank a gyűjtések helyének közelében élő rászoruló családoknak juttatja el még karácsony előtt.



Az Élelmiszerbank több mint 14 éve gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a feleslegessé vált élelmiszereket, amelyek között vannak közeli lejáratú vagy csomagoláshibás termékek, de akár szezonálisan már nem eladható, kiváló minőségű élelmiszerek is. A szervezet 2018-ban 11 ezer tonna mentett élelmiszerrel több mint 300 ezer nélkülözőt segített.