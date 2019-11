Környezetvédelem

Országszerte 410 akcióval hívják fel a figyelmet a héten a hulladék csökkentésére

A hulladékgazdálkodás az Európai Unióban kiemelt területnek számít, ezért számos eszközzel támogatják a körforgásos gazdaságra való áttérést. 2019.11.18 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közel duplájára nőtt - a tavalyi 226-ról idén 410-re - az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a hulladékok keletkezésének megelőzését segítő akciók száma - jelentette be hétfőn Boros Anita az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt prioritásként tekint a fenntarthatóság megismertetésére és érvényesítésére, hogy az a mindennapjaink természetes részévé váljon - hangsúlyozta az államtitkár.



A rendezvénysorozat a hulladék keletkezésének csökkentésével, újrahasznosításával összefüggő gyakorlatok bemutatására szolgál.



Az államtitkár szerint a kezdeményezés célja, hogy az állampolgárok, a közösségek és a civil szervezetek felismerjék, "közös jövőnk van közös felelősséggel". Feladatunk, hogy unokáinknak úgy adjuk át a számunkra is kölcsönkapott Földet, hogy az nekik is élhető maradjon - mondta.



Kifejtette, a hulladékgazdálkodás az Európai Unióban kiemelt területnek számít, ezért számos eszközzel támogatják a körforgásos gazdaságra való áttérést. Mindezt többek között azért teszik, mert míg a jelenlegi rendszer arra épült, hogy a "terméket legyártjuk, felhasználjuk és eldobjuk", a körforgásos gazdaságban nem keletkezik hulladék, hiszen a ma termékeit a jövő alapanyagainak tekintik.



A föld erőforrásai végesek, emiatt Európának és az unió tagállamainak kettős kihívással kell szembenézniük, egyrészt ösztönözniük kell a növekedést a munkahelyteremtés és a polgárok jóléte miatt, másrészt a növekedésnél szem előtt kell tartaniuk a fenntarthatóságot is - mondta Boros Anita.



A tíz éve indult kezdeményezés egyre népszerűbb; tavalyhoz hasonlóan idén is 30 ország jelezte részvételét az Európai Hulladékcsökkentési Héten, a programok száma a 2018-as 14 300-ról idén 16 500-ra emelkedett.