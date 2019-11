Családpolitika

Emmi: megteremtik a munkavállalók védelmét a nagyszülői gyedet igénybe vevőknek

hirdetés

Megteremti a kormány a munkavállalók védelmét a januártól életbe lépő nagyszülői gyedet igénybe vevőknek a munka törvénykönyvének módosításával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a minisztérium több, a családok védelmével összefüggő törvény technikai módosítását terjesztette kedden az Országgyűlés elé. A módosítás célja, hogy megteremtse a nagyszülői gyermekgondozási díj munkajogi pillérét, és kimondja, hogy a gyermekgondozási díj időtartamára a nagyszülő fizetés nélküli szabadságra jogosult.



A javaslat értelmében ezen időtartam alatt a munkavállaló felmondási védelemben is részesül, továbbá ez az időszak a szabadság és a végkielégítésre való jogosultság szempontjából jogosító időnek minősül - ismertették a részleteket.



A közleményből az is kiderült, hogy a törvénycsomag emellett több, a gyermeket nevelő magyar családok helyzetének javítását és a szociális biztonság erősítését szolgáló módosítást is tartalmaz, amelyek többek között tovább erősítik a gyermekek védelmét.



A családvédelmi akcióterv keretében a kormány januártól bevezeti a nagyszülői gyedet, amely lehetőséget ad arra, hogy a munkaerőpiacon aktív nagyszülő az unoka kétéves koráig - ikrek esetén hároméves korig - otthon maradhasson a gyermekkel, ha a gyermek után más nem kap gyermekgondozást segítő ellátást.



A nagyszülői gyed átlagfizetés esetén 208 ezer forint havi támogatást jelent, több unoka után többszörösen is igénybe vehető, és a nyugdíj szempontjából jogosultsági időnek számít - írták.



Az igénybevétel feltételei, hogy a szülők jogosultak legyenek a gyedre, és hogy nyilatkozzanak arról, egyetértenek a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételével. Emellett a nagyszülőnek is jogosultnak kell lennie a gyedre, azaz a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosítottnak kell lennie.



Feltétel továbbá, hogy a gyermeknek a szülővel kell élnie, a nagyszülő azonban napközben vigyázhat rá a saját lakásában. A nagyszülő a gyed mellett pedig csak akkor dolgozhat, ha a munkavégzés az otthonában történik - olvasható a közleményben.