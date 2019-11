Önkormányzat 2019

Feltörték Erzsébetváros honlapját

hirdetés

Hétfőn kétszer is feltörték Erzsébetváros honlapját, ahova így olyan szöveg került ki, amelyben a kerület DK-s polgármesterét, Niedermüller Pétert trágár szavakkal küldték el melegebb éghajlatba – írja az Index.



A hacker a kikerült szövegben azzal fenyegetőzött, hogy máskor is csinál majd hasonlót, és majd a polgármester levelezését is nyilvánosságra hozza.



A DK azt közölte, hogy azután érte támadás az oldalt, hogy ott elkezdték nyilvánosságra hozni a kerület előző, fideszes vezetése által kötött szerződéseket. A gyalázkodó feliratok megjelenése után leállították az oldalt, így az jelenleg nem elérhető, csak annyi látható rajta, hogy karbantartás alatt van.



A kerületi jegyző feljelentést tett a támadás miatt, Niedermüller pedig az Indexnek azt mondta: szakemberek vizsgálják, hogy ki férhet hozzá az önkormányzat elektronikus felületeihez.



A hackertámadás előtt egyébként azt hozták nyilvánosságra, hogy tucatnyi ügyvédi irodának fizetett ki több százmillió forintot az önkormányzat, a legnagyobb összegű szerződéseket pedig egy honlapja szerint mindössze egy ügyvéddel és két ügyvédjelölttel dolgozó irodával kötötték, esetenként pedig azt sem lehetett megállapítani, hogy mire fordították az összegeket, mert a megbízás tárgya például szóbeli tanácsadás volt.