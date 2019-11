Pénz áll a házhoz

2,6 millió embernek fizet nyugdíjprémiumot a kormány

hirdetés

Minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kap nyugdíjprémiumot, amelyet a novemberi ellátással együtt fizetnek ki - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Novák Katalin elmondta: a kormány 2,6 millió embernek fizet nyugdíjprémiumot, összesen 52 milliárd forint értékben. A kormány döntése alapján idén nem csupán az öregségi nyugdíjban, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják a novemberi egyszeri juttatást, továbbá ebben az évben a magyar gazdaság kiemelkedő teljesítményére tekintettel kivételesen azok is részesülnek benne, akiknek az ellátását 2019-ben állapították meg és novemberben folyósítják.



Aki bankszámlára kapja az ellátást, az ehhez már kedden hozzájut, postai kézbesítés esetén azt a novemberi ellátással párhuzamosan kézbesítik - tette hozzá.



Ez már az egymást követő harmadik év, amikor nyugdíjprémiumot fizet a kormány - jelezte Novák Katalin, emlékeztetve arra, hogy a juttatás a gazdaság jó teljesítményétől függ.



Az állam akkor tud nyugdíjprémiumot fizetni, ha a gazdasági növekedés meghaladja 3,5 százalékot, ez idén várhatóan 4,6 százalék lesz. Ezt az Európai Központi Bank előrejelzése is megerősítette - tette hozzá.



A nyugdíjprémium maximuma 22 ezer forint; ilyen magas nyugdíjprémiumot még nem fizettek az ellátásban részesülőknek. Novák Katalin rámutatott: már 80 ezer forintos nyugdíj mellett is a maximális nyugdíjprémiumra számíthatnak az érintettek.



Kitért arra is, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt kapják meg a nyugdíjasok a nyugdíj-kiegészítést is, erre azok jogosultak, akik nyugdíját illetve ellátását 2018-ban vagy azt megelőzően állapították meg.



Az államtitkár ezzel kapcsolatban felidézte: 2010-ben azt vállalta a kormány, hogy olyan nyugdíjrendszert tart fenn, amelyben a nyugdíjak értékállósága biztosított. Az inflációkövető nyugdíjrendszerben mindig az infláció várható mértékével egyezően emelik a nyugdíjakat; ha az infláció meghaladja ezt, akkor korrekciót hajtanak végre, ha viszont alatta marad, akkor természetesen nem kell semmit visszafizetniük a nyugdíjasoknak - közölte.



Hozzátette: ez garantálja a nyugdíjak értékállóságát, és azt is, hogy a nyugdíjasok nem járhatnak rosszul, bárhogyan is alakul az inflációs szám.



Az idén a kormány 2,7 százalékos inflációval számolt, ehhez képest 3,4 százalék lett az infláció, ezért egy 0,7 százalékos korrekcióra volt szükség. Azok, akiknek tavaly vagy korábban állapították meg a nyugdíját, a novemberi nyugdíjuk 8,4 százalékát kapják egyszeri korrekcióként, ez átlagosan 10 ezer forint körüli összeg.



Összességében az, aki mindkét juttatásra jogosult, átlagosan mintegy 33 500 forinttal fog novemberben többet kapni, ez egy átlagos, 136 ezer forintos nyugdíj esetében mintegy 170 ezer forintos kifizetést jelent.