Önkormányzat 2019

Megismételt választáson nem állapítottak meg eredményt Várföldén

Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai szavazáshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan szavaztak olyanok, akik korábban nem laktak a településen - közölte a bánokszentgyörgyi közös hivatalhoz tartozó Várfölde jegyzője vasárnap az MTI-vel.



Szunyogh István felidézte, hogy azért kellett megismételni a polgármester- és képviselő-választást, mert október 13-a előtt néhány hét alatt több mint ötven százalékkal növekedett a bejelentett lakcímmel rendelkezők száma. Az ismétlésről a Pécsi Ítélőtábla döntött.



A jegyző hozzátette: az október 13-ai voksoláshoz képest ugyan kisebb arányban, de ezúttal is sokan voltak olyanok szavazni Várföldén, akik valójában nem élnek a településen. A névjegyzékben szereplő 239 választópolgár közül 169-en adtak le szavazatot vasárnap, többen, mint ahányan szeptemberben szerepeltek a település névjegyzékében. Visszalépés nem volt, ezért az október 13-ai voksoláshoz hasonlóan két polgármester- és tíz képviselő-jelöltre lehetett szavazni.



A helyi választási bizottság úgy döntött, nem állapít meg eredményt sem a polgármester-, sem a képviselő-választást illetően. Három napon belül tárgyalnak a történtekről, illetve döntenek arról, hogy mikorra írnak ki új választást a zalai településen - tette hozzá Szunyogh István.



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint október 13-án az eddig is a települést vezető Szörcsökné Horváth Mária 114, kihívója, Tóth Árpád 107 szavazatot kapott. A képviselőjelöltek között az első és a hatodik legtöbb voksot begyűjtő között is csupán 17 szavazatkülönbség adódott.



A települési névjegyzék szerint 239 szavazásra jogosult polgár járulhatott az urnákhoz, közülük 223-an voksoltak, 93,31 százalékos volt akkor a részvételi arány.



Az eredmény ellen a helyi, majd a Zala megyei választási bizottsághoz benyújtott - mindkét fórumon elutasított - jogorvoslati kérelem szerint a választás eredményét befolyásolhatta, hogy Várföldén szeptember 1-jén még csak 157 szavazópolgár szerepelt a nyilvántartásban, október 13-ára pedig 239-re növekedett a számuk.



A Pécsi Ítélőtábla végzése szerint a szavazópolgárok létszámának több mint ötvenszázalékos emelkedése, a polgármester- és a képviselőjelöltek közötti alacsony szavazatkülönbség a nagyon magas részvételi aránnyal együtt megalapozza a jogsértés gyanúját, mindezeknek "a választási eredmények befolyásolásának szándékán kívül nincs egyéb észszerű magyarázata".