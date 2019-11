Önkormányzat 2019

Polics József kapta a legtöbb szavazatot a megismételt polgármester-választáson Komlón

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Polics József kapta a legtöbb szavazatot abban a komlói választókerületben, amelynek egyik szavazókörében meg kellett ismételni az október 13-i voksolást. 2019.11.11 07:21 MTI

Vaskó Ernő jegyző elmondta: Polics József 326, míg az ellenzéki pártok támogatását bíró Komló Összeköt Egyesület (KÖE) jelöltje, Ferenczy Tamás 268 szavazatot kapott.



Hozzátette: a településen a megismételt választás nem változtatta meg a polgármester személyét, de a két jelölt közötti különbség a település szintjén a korábbi 118-ról 31 szavazatra csökkent.



Komlón az 5. számú egyéni választókerületének 13. szavazókörében az egyéni választókerületi képviselő-választást is megismételték. A valasztas.hu adatai szerint Orsós Ferenc (Fidesz-KDNP) 320, míg a KÖE jelöltje, Hidegkuti Szabolcs 266 szavazatot kapott. Az eredmények alapján a valasztas.hu szerint Hidegkuti Szabolcs jutott be a testületbe.



Komlón a polgármesterrel együtt 12 fős testületben az NVI honlapja szerint a KÖE hét, a Fidesz-KDNP öt helyet kap.



A szavazókörben azért kellett megismételni a szavazást, mert a Pécsi Ítélőtábla megállapította: október 13-án egy 10-12 fős társaság tagjai jelentős számú választópolgárt kísértek a szavazóhelyiséghez, bementek velük oda, illetve a szavazólap kitöltésének idejére a szavazófülkébe is, és ezt a szavazatszámláló bizottság nem akadályozta meg.