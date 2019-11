Jótékonyság

November 29-től várja az adományozókat a Mikulásgyár

hirdetés

Az idén is a Millenáris Parkban nyitja meg kapuit a Mikulásgyár központi helyszíne, ahol november 29-től december 21-ig várják a rászorulók számára felajánlott tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szert, jó minőségű ruhát, játékot, könyvet, édességet - hangzott el a jótékonysági akció csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Zsolnai Endre, a Mikulásgyár alapítója, főszervezője elmondta: az idén 15. alkalommal gyűjtik a felajánlásokat. A szervezők ezúttal is családi programokkal, neves fellépőkkel, koncertekkel, gyerekelőadásokkal, olvasósarokkal, a hétvégéken tematikus programokkal várják a látogatókat a Millenáris Parkban.



Kiemelte: a Millenáris parkban november 29-én 11 órakor nyílik meg a Mikulásgyár. Az ünnepségen részt vesz Joulupukki, a finn Mikulás is, aki december 1-jén és december 6-án is ellátogat a központi helyszínre. Az adományozni vágyókat naponta 9 és 21 óra között fogadják.



Mint mondta, a Millenáris mellett a Lurdy Házban is várják a felajánlásokat, és a József Attila Színház előtere is gyűjtőponttá válik.



Buncsik Ildikó, a Magyar Vöröskereszt budapesti igazgatója kiemelte: a Magyar Vöröskereszt a program kezdete óta stratégiai partnere az adománygyűjtő akciónak, amely szervezetük számára is óriási jelentőségű. Kétezernél több önkéntes és munkatárs vesz részt a programban, mintegy 120 tonna az az adománymennyiség, amely megfordul a Mikulásgyárban - sorolta a számokat.



Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője a 15 éves Mikulásgyár munkáját méltatva hangsúlyozta: tízezres nagyságrendben szállítanak, akár naponta csomagokat a Magyar Vöröskereszthez, postáikon átlagosan naponta 400 csomagot adnak fel. Kiemelte: az adományok több postán is ingyen feladhatók, zárt, szállításra alkalmas csomagolásban. A küldeményekre rá kell írni csupa nagybetűvel, hogy Mikulásgyár - hangsúlyozta.



Matyi Alexandra, az Alexandra Kiadó ügyvezető igazgatója kiemelte, minden csomagban egy-egy ajándékkönyvet helyeznek el. Szólt arról is, hogy elkészült a Nagy Mikulásgyár mesekönyv, mintegy 100 illusztrált mesével.



A kampányhoz idén is felkértek hírességeket, hogy ismertségükkel a programra és az adományozásra irányítsák a figyelmet, népszerűsítsék a kezdeményezést.



További információk az akcióról a www.mikulasgyar.hu oldalon érhető el.