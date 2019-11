Önkormányzat 2019

Három névben gondolkodik a Fidesz Borkai után

hirdetés

Borkai Zsolt lemondása után időközi polgármester választáson dől majd el, ki lesz Győr polgármestere. Lapértesülések szerint a Fideszben három lehetséges jelöltben gondolkoznak, akiket az időközi választáson a kormánypárt elindítana.



Egyikük Németh Zoltán, aki 1990-től a Fidesz tagja. Németh 2014 októberében az önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP pártszövetség listavezetőjeként szerzett mandátumot a megyei közgyűlésében, a megyei közgyűlés elnöke jelenleg is.



Felmerült még Fekete Dávid neve is, aki jelenleg az egyik alpolgármester. Fekete 2004 óta tagjai Fidelitasnak, 2007 óta pedig a Fidesznek. 2009 óta a Győri Fidelitas ügyvezető alelnöke, 2011 óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Fidelitas elnöke. 2010 januárja és szeptembere között Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai Bizottságának külsős tagja volt.



Az Index szerint a Fideszben az is szóba került, hogy Pálinger Katalin olimpiai ezüstérmes magyar válogatott kézilabdakapust indítanák el az időközin.