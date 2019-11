Halottak napja

Néprajzkutató: a temetőkultusz az elmúlt évtizedekben erősödött

Halottkultusz mindig is volt, de a temetőkultusz az elmúlt évtizedekben erősödött meg jelentősen, és a kereskedelem is hozzájárult ahhoz, hogy a sírok feldíszítése ennyire általánossá vált - mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában.



Mint mondta, a hagyomány szerint halottak napján hazalátogatnak a holtak, ezért az asztalra kenyeret, sót, vizet tettek és kivilágítottak, hogy a halott körül tudjon nézni. Ugyanakkor a temetőknél a koldulóknak kenyeret adtak azért, hogy imádkozzanak, hogy a halottak ne jöjjenek onnan ki. Ezek a halottkultuszhoz köthető szokások ősiek, a kereszténység előtti időkből származnak - mondta.



Tátrai Zsuzsanna szerint a mécses gyújtás nem annyira régi hagyomány, és a kereskedelem is hozzájárult ahhoz, hogy a sírok feldíszítésével együtt népszerűvé vált.



Elmondása szerint a szokások szerint a halottakról karácsonykor és húsvétkor is megemlékeztek és különös, hogy halottak napja pont kisfarsang időszakában van, amely a mulatságokról szól. Ilyenkor azonban van két nap, amely "megálljt parancsol" és figyelmezteti az embert, hogy az élete véges - mondta.