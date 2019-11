Összegyűlt a pénz

'Nem gondoltuk volna, hogy még egyszer megtörténik a csoda'

Levente családja csütörtök délután tudta meg, hogy kisfiuknak összegyűlt a 700 millió forint. A szülők minden adományozónak nagyon hálásak. Azt mondják, alig hiszik el, hogy másodszorra is összefogtak az emberek egy beteg gyerekért. Mivel a Zolgensmát csak két éves korig lehet adni, és Levente alig két hónap múlva be is tölti ezt a kort, szülei szerint minden vizsgálattal sietni kell.

