Erőszak

Alkotmánybírósághoz fordult a 11 évre ítélt lúgos támadó

Sérelmezi, hogy az ügyben csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre, és kéri, hogy függesszék fel és semmisítsék meg a jogerős ítéletet, az ügyet tárgyalja újra a harmadfok. 2019.10.31 16:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Kúria után az Alkotmánybírósághoz fordult a lúgos támadóként ismertté vált Bene Krisztián, egy ügyvéd által benyújtott beadvány szerint ugyanis "helyrehozhatatlan károkat okoz neki a helyzet fenntartása"- tudta meg a 168 óra.



Az alkotmányjogi panaszt, még 2018 novemberében nyújtották be. Ebben sérelmezik, hogy az ügyben csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre, és kérik, hogy függesszék fel és semmisítsék meg a jogerős ítéletet, az ügyet tárgyalja újra a harmadfok. Az öt éve húzódó ügy végére 2018-ban került pont, amikor a Kúria 11 év börtönbüntetésre ítélte a férfit, miután a bíró szerint előre eltervelten, orvosi esküjét semmibe véve, különös kegyetlenséggel megtámadta volt barátnőjét. Bene végig ártatlannak vallotta magát.

A vád szerint Bene Krisztián saját otthonában támadta meg Renner Erikát, miután a nő pár hónappal korábban szakított vele. Renner Erika épp indulni készült, amikor egy maszkos alak visszatuszkolta a lakásba, megkötözte, kábító-altató injekciót adott a combjába, majd levetkőztette, nemi szervét és annak környékét maró lúggal öntötte le. Az öntudatlan áldozatot bevonszolta a fürdőszobába, ezután lemosta a nőt kamillateával, pokrócba csavarta, elvette telefonját és laptopját, hogy a támadást rablásnak álcázza, majd rázárta az ajtót, és magára hagyta. A maró anyag teljesen szétroncsolta Renner Erika nemi szervét, így az életminősége már sohasem lesz ugyanolyan, mint előtte. A nő több beavatkozáson van már túl, átmenetileg még a vizeletürítési képességét is tönkretette a sérülés.

Az indítvány szerint az indítványozóval szemben a büntetőeljárás "a Kúria legutolsó, jelen alkotmányjogi panaszban támadott határozatának meghozataláig - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) alapján folyt és ez alapján került sor a megismételt eljárásban hozott másodfokú döntés elleni jogorvoslatok bejelentésére is. A jogerős döntést megelőzően azonban hatályba lépett az új Be.", aminek következményeképp a harmadfokú bíróság felülvizsgálati lehetősége szűkült. A hivatkozás szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget semmilyen, még korlátozott felülvizsgálatra sem. Emiatt, mondják, Bene elesett a valódi, tartalmi felülvizsgálattól, így sérült a tisztességes bírói eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joga.



A panaszban kérik, hogy függesszék fel a 2018-ban jogerőre emelkedett börtönbüntetés végrehajtását, mivel az Bene Krisztián számára visszafordíthatatlan károkat okot. "Ezek közvetlen, alapjogilag igazolható sérelmek, hiszen sérülnek az Indítványozónak a magánélet védelméhez való jogai, a családi élet tiszteletben tartásához való joga, a személyi szabadsághoz való joga, a foglalkozás gyakorlásához való joga; mindazok a jogok, amelyek nem bűnös embert korlátozás nélkül és feltétlenül megilletnek. Az ebből eredő mentális károk lényegében fel sem mérhetőek, a materiális károk számottevőek." Bene Krisztiánnak egyébként a rossz börtönkörülmények miatt egy 2019. február végi végzés szerint 591 ezer forint kártérítést ítéltek meg.



A 168 óra információi szerint az ügyet november 5-én tárgyalja az Alkotmánybíróság.