Halottak napja - Hosszabb nyitvatartás és irodai ügyelet a budapesti temetőkben

Hosszabb nyitvatartással, a temetői irodákban pedig ügyelettel várja az emlékezőket a közelgő mindenszentek és halottak napja miatt az általa fenntartott temetőkben a Budapesti Temetkezési Intézet - közölte a társaság kedden az MTI-vel. A temetők hétfőig reggel 7-től 20 óráig tartanak nyitva.



A közleményben azt írták: az ünnepekre való tekintettel szerdától hétfőig nem lesznek temetések.



A temetőkben a forgalom zavartalanságát megerősített rendészeti szolgálat biztosítja, de a forgalmasabb napokon a rend fenntartását segítik a kerületi rendőrségi járőrök, közterület-felügyelők, valamint a polgárőrök is. A Rákoskeresztúri új köztemetőben ingyenes mikrobuszok segítik a közlekedést.



A Rákoskeresztúri új köztemetőbe csütörtöktől a szombati zárásig díjmentesen lehet autóval behajtani. A többi temetőbe ezeken a napokon tilos gépjárművel bemenni, csak az EU-országokban érvényes mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezőket szállító járműket engedik be - az Angeli úti és a Tamás utcai temető kivételével -, ha ezt a gyalogosforgalom lehetővé teszi.



A társaság a két leglátogatottabb sírkertben, a Rákoskeresztúri új köztemetőben és a Farkasréti temetőben az idén is tart világi és ökumenikus megemlékezést, ezeken három történelmi egyház (katolikus, református, evangélikus) képviselői várják közös imára az emlékezőket. A Rákoskeresztúri új köztemető 53-as szóróparcellájában csütörtökön 17.30-kor, a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozója előtt pénteken 17.30-kor tartanak megemlékezést. A két temető bejáratát belülről kegyeletteljes motívumokkal, fényfestéssel világítják meg.



Az Angeli úti urnatemetőben pénteken 15 órakor lesz megemlékezés. A Cinkotai temetőben pénteken 14 órakor evangélikus istentiszteletet, 15 órakor római katolikus szentmisét tartanak. A Csepeli temetőben pénteken és szombaton is 16 órakor, a Tamás utcai urnatemetőben pénteken 16 órakor, a Megyeri temetőben pénteken 17 órakor, a Rákospalotai temetőben pedig szombaton 13 órakor lesz megemlékezés.



A várható nagyobb ügyfélforgalom miatt a temetői irodákban kedden 17 óráig, szerdától szombatig 8 órától 18 óráig, vasárnap pedig 8 órától 13 óráig tartanak ügyeletet.



A temetőkben hétfőn visszaáll a szokásos nyitvatartási rend, akkortól ismét 7.30-tól 17 óráig lesznek nyitva.