Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset: bejelentette a fellebbezést az ügyészség

A Fővárosi Főügyészség közleményében felidézték: a bíróság megszüntette a gyanúsított letartóztatását és bűnügyi felügyeletét rendelte el. Ezért a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a döntés ellen - a letartóztatás fenntartása érdekében - fellebbezést jelentett be. A fellebbezés a szabadlábra helyezésre nézve halasztó hatállyal bír - tették hozzá.



Azt írták: az ügyészség álláspontja szerint a korábban november 30-ig meghosszabbított letartóztatás továbbra is indokolt, a szökés-elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye csak ily módon zárható ki.



A 36 rendbeli bűncselekménynek kiemelt a tárgyi súlya - figyelemmel arra is, hogy Magyarország modern közlekedési történetének egyik legsúlyosabb, halálos áldozatot követelő közlekedési balesetéről van szó -, és mivel Ukrajna nem adja ki állampolgárait más államnak, a szökés-elrejtőzés veszélye továbbra is nagy - emelték ki.



Emellett a korábbi - bizonyítottan megtörtént - üzenetváltásokból arra lehet következtetni, hogy fennáll a gyanúsítottal szakmai és baráti viszonyban álló tanúk vallomása befolyásolásának veszélye - tették hozzá.



A bírósági eljárás nem a nyomozás megismétlése, a tanúk a bíróság előtt fő szabályként közvetlenül tesznek vallomást. Emiatt a letartóztatásnak "ez a különös oka" nem szűnik meg a nyomozás végén, hanem fennáll jelenleg is - áll a közleményben.



Május 29-én süllyedt el a Hableány sétahajó Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreai turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták a hatóságok, egyet még keresnek.



Az ukrán kapitányt, Jurij C.-t a vízi közlekedés - halálos tömegszerencsétlenséget okozó - gondatlan veszélyeztetésével és más bűncselekménnyel gyanúsította meg a nyomozó hatóság.



A Fővárosi Törvényszék múlt pénteken azt közölte: a Budai Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen megszüntette a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását, és kényszerintézkedésként elrendelte, hogy bűnügyi felügyeletét a mozgását nyomon követő technikai eszközzel végezzék.



Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes sajtószóvivője már aznap jelezte az MTI megkeresésére, hogy biztosan fellebbezni fognak.