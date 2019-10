Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Hamarosan vádat emelhetnek

Befejezték a nyomozást a dunai hajóbaleset ügyében, hamarosan vádat emelhetnek - közölte a Fővárosi Törvényszék péntek éjszaka az MTI-vel.



Felidézték, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen megszüntette a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását, és kényszerintézkedésként elrendelte, hogy bűnügyi felügyeletét mozgását nyomon követő technikai eszközzel végezzék.



A nyomozási bíró megállapította, hogy az ügyészség által hivatkozott kényszerintézkedés alapjául szolgáló okok közül az eljárás jelenlegi szakaszában a bizonyítékok megsemmisítésének veszélye, avagy a bizonyítás megnehezítése már nem áll fenn. A bizonyítékokat összegyűjtötték, a nyomozó hatóság elvégezte a szükséges bizonyítási cselekményeket, így azok veszélyeztetésére immár nincs kellő alap - tették hozzá.



A korábban hivatkozott elsődleges szaktanácsadói véleménnyel ellentétben az is megállapítható, hogy a hajóskapitány nem törölt adatokat a tőle lefoglalt mobiltelefonról, vagyis nem semmisített meg esetleges bizonyítékul szolgáló adatállományokat - írta a Fővárosi Törvényszék.



Változatlanul fennáll azonban a szökés, elrejtőzés veszélye. Tekintettel arra, hogy ennek megakadályozására enyhébb kényszerintézkedés is elégséges lehet, a nyomozási bíró a gyanúsított letartóztatásának megszüntetése mellett arról döntött, hogy bűnügyi felügyeletét rendeli el. A férfi nem hagyhatja el engedély nélkül a számára kijelölt lakást - emelték ki.



A bíróság végzésének indokolásában hangsúlyozta, hogy az ügyben korábban is több hónapig bűnügyi felügyelet alatt állt gyanúsított mindvégig betartotta a magatartási szabályokat, ami elégséges biztosítékul szolgál ahhoz, hogy a büntetőeljárás befejezéséig jelen legyen.



Mivel a bíróság végzése nem végleges, egyelőre nem szüntették meg a férfi letartóztatását - olvasható a közleményben.