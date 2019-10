Önkormányzat 2019

Mégsem fideszes lesz Fehérvárcsurgó polgármestere

Megváltoztatta a fehérvárcsurgói polgármester-választás eredményét a Győri Ítélőtábla, mivel a független jelöltre leadott érvényes szavazatok egy részét is a fideszes jelölt szavazataihoz számolták. A Fidesz–KDNP jelöltje, Schmidtné Cser Viktória helyett így a függetlenként induló Temesvári Krisztián lett a megválasztott településvezető – írja az MTI a bíróságra hivatkozva.



A Fejér megyei település helyi választási bizottságának határozata szerint az október 13-ai önkormányzati választáson Schmidtné Cser Viktóriát választották meg polgármesternek. Temesvári Krisztián azonban fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, és a szavazatok újraszámlálását kérte.



Temesvári szerint a szavazóbizottság megsértette a választási törvényt, mivel az érvénytelen szavazólapok hátoldalára az érvénytelenség okát nem vezették rá, és nem is írták alá ezeket. A független jelölt ezenkívül a szavazatok számlálási módját is kifogásolta. Arra hivatkozott, hogy az egyik szavazókörben a bizottság a polgármesteri szavazólapokat „ad hoc” jelleggel külön kisebb csoportokra bontotta, a kisebb csoportban lévő szavazólapon a szavazatokat mindig ugyanaz az ember számolta, majd ezeket a részeredményeket összesítették. A polgármesteri szavazólapokat csak ezután helyezték egy csoportba, ám azokat már nem számolták meg újra.



A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság azonban október 18-án helybenhagyta a helyi választási bizottság határozatát.



A megyei választási bizottság szerint nem volt elegendő, hogy Temesvári a fellebbezésében pontosan megjelölte a törvénysértéseket, azt ugyanis nem tudta bizonyítani, hogy az eredmény megállapításánál is valószínűsíthetőek a jogsértések.



A területi választási bizottság határozata ellen Temesvári Krisztián bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Az ítélőtábla szerint a független polgármesterjelöltnek volt oka azt felételezni, hogy a szavazatszámlálás során olyan jogszabálysértések történhettek, amelyek a polgármester-választás eredményét befolyásolhatták. A szavazatokat ezért újraszámolták, és a bíróság a Schmidtné Cser Viktória polgármesterjelöltre leadott és összekötegelt 246 szavazat között 17 érvényes, Temesvári Krisztiánra leadott szavazatot talált.



A Győri Ítélőtábla ugyanis azt állapította meg, hogy Temesvári Krisztiánra 477-en szavaztak, ezzel megelőzte Schmidtné Cser Viktóriát, aki 445 szavazatot kapott.



Az ítélőtábla ezért kedden megváltoztatta a területi választási bizottság határozatát.