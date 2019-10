Kormány

Orbán: a magyar érdek az, hogy a törökök Szíria felé nyissák ki a kapukat a migránsok előtt

Törökországban több mint hárommillió migráns tartózkodik, és Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, ha a világ nem vállal át a terhekből, ha az Európai Unió nem ad pénzt, akkor ezeket az embereket 'kiengedi'. 2019.10.25 08:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Magyarországnak az az érdeke, hogy Törökország Szíria felé nyissa ki a kapukat a migránsok előtt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.



Kifejtette: Törökországban több mint hárommillió migráns tartózkodik, és Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, ha a világ nem vállal át a terhekből, ha az Európai Unió nem ad pénzt, akkor ezeket az embereket "kiengedi".



A migránsok vagy Szíria, vagy Európa felé mehetnek: ahhoz, hogy Szíria felé, vagyis hazafelé induljanak, katonailag stabilizálni kell az ottani területeket, "ha jól értem, ez történt most", létrehoztak egy biztonsági zónát - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő hangsúlyozta: ha azonban a törökök az Európa felé nyíló kaput nyitják ki, akkor százezerszám fognak érkezni migránsok Görögországba, majd a Balkánra, onnan pedig vagy a magyar, vagy a horvát határhoz.



"Az az elemi magyar érdekünk, hogy ez ne következzen be, Röszkéből egy is elég volt" - fogalmazott Orbán Viktor.