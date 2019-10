Pártok-LMP

Az LMP-ben eltörölték a korábban kiszabott szankciókat

Az LMP etikai bizottsága eltörölte a korábban tisztségektől eltiltott politikusait sújtó szankciókat, így akár Schmuck Erzsébet is indulhat a társelnöki posztért a november 23-ára kiírt tisztújító kongresszuson - mondta az LMP országos elnökségének titkára csütörtökön az MTI-nek.



Hozzátette: Ungár Péter országgyűlési képviselő esetében is mellőzik a büntetés végrehajtását.



Kanász-Nagy Máté felidézte: a 2018-as választás után kilenc párttagot kívánt szankcionálni az LMP illetékes testülete, mert az LMP kongresszusi határozatával ellentétesen részt vettek képviselőjelöltek visszaléptetésében vagy maguk léptek vissza. Ketten - köztük Hadházy Ákos korábbi társelnök - még az eljárás kezdetekor kiléptek a pártból.



Hét párttagot azzal sújtott a testület, hogy különböző időtartamokra eltiltotta őket pozíciók betöltésétől, köztük az akkor társelnök Szél Bernadettet is, azzal a kikötéssel, hogy pozíciójának időtartamáig társelnök maradhat. Szél Bernadett ezután szintén kilépett az LMP-ből.



Azóta a döntés miatt többen bírósághoz fordultak, amely kimondta: a határozatok nem voltak összhangban a párt alapszabályával.



Az etikai bizottság ezért most felülvizsgálta mindazokat a határozatokat, amelyeket bíróság nem mérlegelt. Schmuck Erzsébet esetében azt állapították meg, hogy a határozat alapszabályt sértett, míg például Ungár Péter vagy Szél Bernadett ügyével kapcsolatban kimondták, mellőzik a felelősségre vonást, egyebekben a bizottság fenntartja a határozatot.



Kanász-Nagy Máté közölte azt is, a november 23-ai kongresszuson technikai jellegű alapszabály-módosítás is lesz, az LMP a jövő év első felére tervezi alapdokumentumának átfogó átírását.



Az LMP azért tart tisztújítást, mert a májusi európai parlamenti választás rossz eredménye után a teljes elnökség lemondott. Ezt követően tisztújítást tartottak a nyáron, ám egyetlen nő sem szerezte meg az induláshoz szükséges támogatást. A legtöbb ajánlást akkor egyébként Schmuck Erzsébet kapta, de eltiltás alatt állt. Így Kendernay Jánost választották egyedüli társelnökké.