Társadalom

Több százan kaptak jogi segítséget ingyen az első Pro bono ügyvédi napon

hirdetés

Csaknem négyszázan kaptak ingyenes jogi tanácsot a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) székházában és hét budapesti ügyvéd irodájában a BÜK által szervezett első Pro bono ügyvédi napon - közölte az MTI-vel a szervezet kedden.



A kamara becslése szerint tízezreknek jelenthet problémát a hozzáférés a jogi segítséghez. A keddi programhoz idén 117 ügyvéd csatlakozott, köztük Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke is - írták.



A budapesti kamara szerint ha az idei jó példa szélesebb körben is követőkre talál az ügyvédek és az ügyfelek között, akár többször ennyien is kaphatnak ingyenesen szaktanácsot a jövő évi hasonló napon.



A tanácsadásra egy regisztrációs felületen lehetett jelentkezni. Az ügyvédek hét területen nyújtottak segítséget: polgári jog és cégjog, családjog, társasház és ingatlanjog, büntetőjog, üdülési jog, biztosítási jog és adójog - ismertették.



Az első Pro bono ügyvédi nap szervezése egyrészt csatlakozás a hasonló európai naphoz, másrészt, a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a jogkeresőkért tett fontos lépés - írta közleményében a BÜK.