Társadalom

Emmi: az őszi szünetben is biztosított az ingyenes gyermekétkeztetés a rászoruló diákoknak

A őszi szünetben - ahogyan az összes iskolai szünetben - is biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-vel.



A közlemény felidézte, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetési programot teljes mértékben a kormány finanszírozza, megszervezése azonban az önkormányzatok feladata.



A szünidő alatt napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek - írták arra is kitérve, hogy az ingyenes gyermekétkeztetést a szülők a települési önkormányzat jegyzőjénél írásban igényelhetik az október 28. és november 1. közötti hétköznapokra.



A szülők bármikor, az őszi szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincsen határideje - hívták fel a figyelmet.



A szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételének lehetőségéről a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőt. A kérelem benyújtásához a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a szülőnek - részletezte a közlemény.



Az Emmi hangsúlyozta azt is, hogy a kormány számára fontos, hogy az iskolai szünetekben is biztosítva legyen a nehéz helyzetű gyermekek számára a megfelelő étkezés.



2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről. A 2020-as költségvetésben a kormány 82,5 milliárd forintot biztosít erre a célra, így 2010 óta megháromszorozódott a gyermekétkeztetésre fordított kormányzati támogatás - ismertették.