Több mint 28 milliárdot ér az Országház, de nem eladó

2019.10.22 07:20 MTI

Több mint 28 milliárd forint az Országház könyv szerinti értéke, árulta el a Világgazdaság érdeklődésére az Országgyűlés sajtóirodája. De azt is leszögezték, hogy az épület nem eladó.



A lap keddi száma szerint ez az összeg - amelyet a vonatkozó számviteli szabályok szerint az ingatlan bekerülésének értékcsökkenésével együtt kalkulálnak - nem azonos a piaci értékkel. Utóbbi megállapításához ugyanis értékbecslést kellene végezni, és ez olyan drága lenne, hogy a vizsgálat indokolatlan.



Az épület értékbecslését nemcsak az nehezíti, hogy műemléki és történelmi ingatlan, hanem a szükséges adatmennyiség megszerzése és feldolgozása is.



Mészáros Ferenc, a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének értékbecslési divízióvezetője a lapnak azt mondta, hogy egy ilyen feladatot magyarországi szolgáltatók jó eséllyel nem is tudnának elvégezni, ezért a munkára nemzetközi, főleg brit cégeket kellene felkérni, amelyek ilyesmire szakosodtak. A megbízás összege több tízmillió forint is lehetne.