Czeglédy-ügy

Tagadták bűnösségüket a Human Operator Zrt. ügyének vádlottai

Tagadta bűnösségét a Human Operator Zrt. ügyének a Szegedi Törvényszéken hétfőn meghallgatott öt vádlottja. Ketten annak ellenére mondták ártatlannak magukat, hogy korábban beismerő vallomást tettek, és egyezséget kötöttek az ügyészséggel.



A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 ember ellen.



Az ügyészség szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja döntően a diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A Human Operator Zrt. két generálalvállalkozó - amelyek teljesítési segédként nyolc iskolaszövetkezeteket vontak be - közbeiktatásával közvetített munkaerőt Magyarországon működő cégeknek. A foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem vagy csak részben vallották be, és elmulasztották befizetni. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.



Az ügyészség a Human Operator Zrt. egyik, a diákok toborzásában és irányításában résztvevő témavezetőjével, valamint a cég egyik, a tényleges pénzmozgásokat lebonyolító munkavállalójával a nyomozás során egyezséget kötött. A beismerő vallomást tevő férfival és nővel három év három hónap, illetve két év nyolc hónap börtönbüntetésben állapodott meg a vádhatóság. A vádlottak azonban a bíróság előtt nem tartották fenn az egyezséget és ártatlannak vallották magukat.



Szintén tagadta bűnösségét a Human Operator Zrt. egy másik témavezetője, egy könyvelésen dolgozó munkatársa és az egyik iskolaszövetkezetek vezetésében résztvevő vádlott.



Az egyik ügyvéd a bíróságtól valamennyi egyezséget kötő vádlott vallomásának kirekesztését kérte, mivel álláspontja szerint az érintettek csupán a törvényi tételkeretnél lényegesen enyhébb büntetések érdekében ismerték el a bűncselekmények elkövetését.



Molnárné Mészáros Noémi tanácsvezető bíró ezt az indítványt elutasította, mivel valamennyi egyezség a vádlott és a védők kezdeményezésére, a törvényi előírásoknak megfelelően jött létre.



A törvényszék előtt megjelent Czeglédy Csaba is, de őt - eljárásjogi okokból - előreláthatólag csak pénteken tudja meghallgatni a bíróság.