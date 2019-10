Önkormányzat 2019

Nem tud megalakulni a Fővárosi Közgyűlés, amíg nincs jogerős kerületi eredmény

Nem tud megalakulni a Fővárosi Közgyűlés addig, amíg nem emelkednek jogerőre a kerületi polgármester-választások eredményei, mert csak a kerületi eredmények alapján állapítható meg a közgyűlés összetétele.



A jogorvoslati határidőig több kerületi polgármester-választás eredményét is megtámadták, ezek egy részében már döntött a Fővárosi Választási Bizottság, egy részét pedig hétfőn tárgyalja, ám még ezek ellen a döntések ellen is lehetőség van bírósághoz fordulni.



A polgármester-választások eredménye jogerőre emelkedésének elhúzódása hatással van a Fővárosi Közgyűlés megalakulására is. A 33 tagú Fővárosi Közgyűlésnek ugyanis a főpolgármesteren kívül a 23 kerületi polgármester a tagja, valamint tagja még a közgyűlésnek 9, kompenzációs listáról mandátumot szerző, polgármesterjelölt is. A 9 mandátumot a vesztes polgármesterjelöltekre leadott szavazatok arányában osztják szét a kompenzációs listák között.



Amíg azonban nincs jogerős eredménye a kerületi polgármester-választásnak, nem lehet a kompenzációs mandátumokat sem kiosztani.