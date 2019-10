Belpol

Dulakodás volt a parlamenti ülésen - videó

Választások utáni értékelő beszédet tartott a Parlamentben Orbán Viktor. A pulpituson álló miniszterelnök előtt Hadházy Ákos több táblát is felmutatott. Egy ideig tűrte ezt Orbán Viktor és Kövér László, de egy adott ponton a miniszterelnök megpróbálta kitépni Hadházy kezéből az elé tartott táblát. Ekkor a kormánypárti képviselők odaléptek Hadházyhoz, hogy megakadályozzák a további tiltakozását, dulakodás is volt. Végül egy, a zászlótartóból kivett zászlót tartottak a pulpitus elé, hogy eltakarják a táblákat, majd kicsavarták a táblákat Hadházy kezéből.

Kövér László ezután azt mondta, hogy éppen a pulpituson van egy golyónyom, ami az ellenzék felelőtlenségéről és árulkodik, azt még a kommunisták is meghagyták. "Arra kérem Önöket, hogy abból a választási vereségből, amit elszenvedtek, hogy ne folytassák ugyanazt a háborús politikát, amit folytattak. Tartsák be a házszabályt, ne csináljanak cirkuszt a parlamentből! Aki erre nem képes, forduljon szakemberhez segítségért".



Orbán ezután megköszönte a Hadházyt a tiltakozásban megakadályozó képviselőtársainak a segítséget, a jövőben is számít rájuk - tudósította a 444.hu.