Siker!

A kaposvári lett az Év fája!

hirdetés

Fotó: Benke Róbert

A Berzsenyi Dániel Tagiskola udvarán álló fa 4431 szavazattal szerezte meg az első helyet, ami a város összefogása nélkül nem sikerült volna. Bár szoros volt a verseny, hiszen a Dunakiliti által nevezett fa alig 300 szavazattal kapott kevesebbet a kaposvári kocsányos tölgynél, végig fej-fej mellett haladtak a közönségszavazás során, de végül a Szabadságfa indulhat 2020-ban az Év Európai Fája versenyen. Bízzunk benne, hogy sikerül megismételni az idei sikert és a pécsi Havi-hegyi mandulafa után jövőre is magyar fa, jelen esetben a kaposvári Szabadságfa győzedelmeskedik majd - írta a Kaposvarmost.hu



Az Év fája vetélkedőt az Ökotárs Alapítvány hirdette meg még a nyár folyamán. A szervezők nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keresték, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban.



Kaposvár a Berzsenyi Dániel Tagiskola udvarán álló kocsányos tölggyel, a Szabadságfával nevezett a megmérettetésre. A fát 1929. április 18-án, épp 90 évvel ezelőtt ültették az 1927-ben átadott iskolaépület udvarán. A csemete a kőszegi polgármester jóvoltából a trianoni határról, az Írott-kőről került Kaposvárra, s az ültetéskor a fa gyökereire Kassa, Kolozsvár és Nagyvárad földjét hintették. Az évek múltával a tölgyfa a szabadon álló legelőfákhoz hasonlóan alacsonyan elágazó, szélesen terülő koronát növesztett.



Az elmúlt hetekben nagy figyelem övezte a Szabadságfát: saját Facebook oldala lett és egyik este színes "ruhába is öltöztették."