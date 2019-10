Ünnep

Október 23. - Családi programokkal várnak mindenkit a nemzeti ünnepen

1956. október 23-án olyan események zajlottak, amelyekkel a hétköznapi emberek, a pesti srácok példát mutattak, nem csak a magyarok, hanem az egész világ számára. 2019.10.20 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elfogadta a biztosítási tervet az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - jelentette be a testület vezetője csütörtökön Budapesten tartott sajtótájékoztatón.



Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte: október 23. a magyar nép szabadságvágyának, a magyar emberek függetlenségéért folytatott harcának legfontosabb megjelenése. 1956. október 23-án olyan események zajlottak, amelyekkel a hétköznapi emberek, a pesti srácok példát mutattak, nem csak a magyarok, hanem az egész világ számára. A nemzeti szuverenitás, a szabadság megvédése, az azért való kiállás a mindennapok feladata, s nem csak a politikusok, hanem a hétköznapi emberek felelőssége is - jegyezte meg, hozzátéve: október 23. példaként szolgál, hogy akár reménytelen helyzetben is lehet tenni a szabadságért.



A "szabadság napja" szlogennel rendezik meg az idei rendezvényeket - közölte az államtitkár, aki a programokat ismertetve elmondta: október 22-án, kedden az 1956-os műegyetemi emlékműnél tartanak koszorúzást. Beszédet mond Boross Péter volt miniszterelnök. A Műegyetemen 15 órakor kezdődő rendezvényen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mond beszédet.



Majd megtartják a hagyományos korhű fáklyás emlékmenetet a Bem szoborig, ahol Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mond beszédet.



Este Csík János és az Esszencia ad koncertet, amely alatt és azt követően fényfestés lesz látható a környező épületeken.



Október 23-án, szerdán reggel 9-kor az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődnek a programok a Kossuth Lajos téren.



Egész nap ingyenesen megtekinthető lesz a Szent Korona az Országházban. Emellett a Kossuth téren családi programokkal várják az ünneplőket.



Este 7 órakor a Millenárison megtartják a már hagyományos Szabadságkoncertet. A Zeneakadémián pedig díszhangversennyel zárják az ünnepi rendezvényeket - fejtette ki Kovács Zoltán.



Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.