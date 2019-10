Környezetszennyezés

Savval permetezték a fákat drónról Budapest egyik legdrágább környékén

A XII. kerületi lakók szerint egy különös szomszédháború állhat az ügy hátterében. Az eset, ahol történt mindez, a társasházat csak egy kis utca választja el a szomszédos villától. A villának nemrég új tulajdonosa lett, aki átfogó felújításba kezdett az ingatlanon. A lakókat a villa új tulajdonosaként bemutatkozó férfi azzal kereste meg, hogy úgy tudja, a társasház kertjében álló gesztenyefákat – mint sok más gesztenyefát az országban – megtámadta az aknázómoly. Felajánlotta, hogy vállalja a fák visszavágásának költségét – ugyanis egyes vélemények szerint ez megnöveli a fertőzött fák élettartamát –, valamint felajánl 2 millió forint készpénzt a társasháznak, amit saját belátásuk szerint használhatnak fel – számolt be az esetről az Index. Ezt a lakók, akik évek óta a saját pénzükkel is rendre beszállnak a beteg fák kezelésébe, elutasították.



A villa felújítása esemény nélkül folytatódott a nyáron, egészen, amíg augusztus végén feltűnt az állítólagos drón. A lakók beszámolói alapján a hatrotoros eszköz a hajnali órákban repült be a telek fölé, többen felébredtek a zajra. Másnap vették észre, hogy valamiféle anyag borítja a növények leveleit, az autók szélvédőjét, de az épületre is jutott belőle.



Az esetről értesítették a katasztrófavédelmet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is, végül a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya tartott helyszíni szemlét, és az alábbi szermaradék tartalmat találták:

- AMPA gyomirtó szer 0,96 mg/kg

- ciprodinil gombaölőszer 0,024 mg/kg

- glifozát gyomirtó szer 317 mg/kg

- karbendazim és benomil gombaölőszer 0,096 mg/kg

Mint ismeretes, a glifozát egy gyenge szerves sav, igen elterjedt gyomirtó, amely bőr- és szemirritációt, valamint a légzőszervek irritációját okozhatja az embernél, de egyes állítások szerint komolyabb szövődményei is lehetnek a gyomirtóval történő érintkezésnek – utóbbi miatt Ausztriában 2019-ben betiltották a szer használatát, Németország is hamarosan listára teszi az anyagot, ugyanis egyre több jel utal arra, hogy a szer rákkeltő hatású lehet.



A vegyi anyag feltűnése utáni napokban az egyik gesztenyefa teljesen lecsupaszodott, és a többi fán is azt lehetett látni, hogy – főleg a lombkorona felső részén – égettek vagy hiányoznak a levelek. Szeptember első hetében jártunk a helyszínen, a beköszöntő ősz ellenére láthatóan történt valami a társasház kertjében, és nem csak a természetes levélhullásról van szó.



A lap feltételezései szerint a fák levágásának és a nagyvonalú ajánlatnak az oka, hogy a villa erkélyterasza pont abba az irányba néz, ahol a gesztenyék magasodnak. Ezt arra alapozza, hogy a felújítás kezdete óta a villa kertjében álló fenyők közül többet felüknél visszavágtak. És nehéz elképzelni, hogy puszta jószomszédi érzületből ajánlotta volna fel a villa tulajdonosa a pénzt és a gesztenyék visszavágására.



A lap megkereste a villa tulajdonosait, de nem jártak sikerrel.



Mindenesetre a rendőrség szeptember 25-én rongálás gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. A nyomozók az adott területen még aznap szemlét tartottak, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.