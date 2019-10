Baleset

Hétfőn kezdődik a gázrobbanásban megsérült szekszárdi ház helyreállítása

hirdetés

Hétfőn kezdődik a múlt héten gázrobbanás miatt megsérült szekszárdi társasház helyreállítása, első lépésben stabilizálják az épületszerkezetet - mondta a kivitelezést végző cég vezetője csütörtökön az MTI-nek.



Az október 9-én, a Herman Ottó utcában történt nagy erejű robbanás miatt az épület két lépcsőházában húsz lakás vált lakhatatlanná, öten megsérültek, és csaknem száz ember otthona szenvedett károkat.



Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója ismertette: először az épület stabilizálását végzik el azért, hogy biztonságosan helyreállítható legyen a ház.



A robbanás által közvetlenül érintett két lakás födémét el kell bontani, mert a detonáció elszakította a bennük lévő acélszálakat. Ehhez a főfalakat nehéz állvánnyal támasztják meg, és dúcokat helyeznek el. A bontás előtt speciális műanyagot fújnak be a lakásokba, majd vasbetonfalat és öntött födémet építenek a károsodott födém helyére - ismertette.



A cégvezető megjegyezte: a nehéz körülmények miatt időigényes lesz ez a munka, a tényleges helyreállítás csak utána kezdődhet el.



Ács Rezső (Fidesz-KDNP), a város polgármestere arról számolt be, hogy az önkormányzat üres bérlakásokat ajánlott fel az érintett lakásokban élőknek, és eddig öt család kért elhelyezést. A károsultak lakhatásáról hosszabb távon kell gondoskodni - tette hozzá.



Jelezte: ha a biztosítás összege nem lesz elég a helyreállításra, a kormány és az önkormányzat segítségére is szükség lesz.