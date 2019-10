Tragédia

Meghalt a veronai buszbaleset hős tanára

Vígh György a 2017 januárjában történt tragédia után több gyereket is kimentett az égő buszból.



A férfi a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium kísérőtanárjaként volt az Olaszországban síelő diákcsoporttal, amelynek busza 40 diákkal és felnőttel, hazafelé tartva, Verona közelében az A4-es autópályán balesetet szenvedett, majd kigyulladt. Az Inforádió szerint a férfi és felesége súlyos sérüléseket szenvedett, három hónapot töltöttek kórházban a baleset után. Vígh György több diákot is kimentett a lángoló buszból.



"Vígh György testnevelő tanár, aki a veronai buszbaleset során két gyermekét veszítette el, és maga is súlyos sérüléseket szenvedett, tegnap, 66 éves korában örökre elment. Remélem újra magához ölelhette imádott gyermekeit" - olvasható a Verona Angyalai Facebook-csoportban.