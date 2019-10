Légi

Szándékosan veszélyeztették drónokkal a légi közlekedést Ferihegyen

Teljes repülőtérzárat kellett elrendelni hétfőn és kedden az esti órákban, miután drónok repültek be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére. 2019.10.16 17:45 MTI

A Budapest Airport közleménye szerint hétfőn 23 percre kellett felfüggeszteni a forgalmat drónészlelés miatt, másnap pedig több mint egy órán át tartózkodott két pilóta nélküli légi jármű a budapesti repülőtér légterében. Emiatt bizonyos időszakokra részlegesen, 30 percre pedig teljesen fel kellett függeszteni a forgalmat a légikikötő üzemeltetőjének, illetve a légiforgalmi irányításnak. A repülőteret csak azután lehetett újra megnyitni a le- és felszálló forgalom előtt, miután mind az üzemeltető, mind a toronyirányítás, mind pedig a hatóságok megbizonyosodtak arról, hogy megszűnt a "dróntevékenység okozta repülésbiztonsági kockázat".



A drónok a repülőtér több területét érintve a futópályákat és az irányítótornyot is megközelítették, a levegőben, szándékosan zavarták és veszélyeztették a légi közlekedést.



A HungaroControl tájékoztatása szerint hétfőn három, kedden pedig öt érkező gépnek kellett megszakítania a repülőtér megközelítését, ezeket a járatokat a légiforgalmi irányítók várakozó légtérbe irányították. A léginavigációs szolgáltató munkatársai csak hosszú várakoztatás után tudták biztonságosan le- és felszállítani a repülőgépeket. A súlyos incidensek az induló járatokat is érintették mindkét este. A repülőtér lezárásai miatt összesen 21 járat késett - írták.



Megjegyezték azt is, hogy a HungaroControl idén januárban hívta fel a figyelmet az egyre gyakoribb szabálysértő drónreptetésre, mivel már 2018-ban is több mint egy tucat repülőgép személyzete jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy repülés közben drónt láttak a magyar légtérben.