Változnak az újságírókra vonatkozó szabályok a parlamentben

A módosítás összhangban van a nyugat-európai országok parlamentjeinek gyakorlatával és az Európai Parlament intézményeiben érvényes rendelkezésekre épülnek.

Az őszi parlamenti ülésszak kezdetétől módosulnak az országgyűlési tudósítás rendjének szabályai - tájékoztatta az MTI-t az Országgyűlés Sajtóirodája szerdán.



Közleményük szerint a házelnöki rendelkezés megváltoztatását, a korábbiaknál részletesebb és egységesebb szerkezetű szabályozás kidolgozását, valamint az Országház és az Irodaház épületében a média munkatársai által munkavégzésre és tartózkodásra igénybe vehető új helyszínek kijelölését a Steindl Imre-program keretében történő teremhasználat megváltozása, a hivatali helyiségek, adminisztratív irodák áthelyezése indokolta.



Az Országgyűlés honlapján megjelent módosított rendelet szerint az újságírók a plenáris ülés napján az Országház főemeletének a kupolacsarnoktól délre eső területén csak a sajtóiroda külön engedélyével tartózkodhatnak. A sajtó számára biztosított üléstermi páholyt pedig csak az erre kijelölt útvonalon közelíthetik meg az Országház félemeletén nemrég kialakított sajtóterem felől.



A parlamenti sajtóbelépők kiadásának célja, hogy az Országgyűlés munkájáról, az Országházban, valamint a képviselői irodaházban megrendezett eseményekről tudósíthassanak azok tulajdonosai. Az állandó belépők a jövőben csak az Országgyűlés rendes időszakában érvényesek, azon kívül napi belépő kérhető.



A sajtótudósítással kapcsolatos új szabályok kimondják azt is, hogy a felvételkészítés nem zavarhatja és nem akadályozhatja a képviselői vagy a hivatali munkát. Nem készíthető felvétel a plenáris üléstermet övező folyosón, az éttermekben és büfékben, ott, ahol biztonsági berendezések vannak és a hivatali szervezet számára fenntartott területeken sem. A felvétel magába foglalja a hang- és képrögzítés minden formáját.



A változtatás kitér a sajtótájékoztatók rendjére is, ami szerint sajtótájékoztató csak az Országház sajtótermében, a frakciók sajtótermeiben vagy az északi, úgynevezett kék társalgóban tartható. Ha a tájékoztató egy bizottsági üléshez kapcsolódik, akkor az az adott ülésteremben is megtartható, a bizottság elnökének döntése alapján.



A kormány képviselői csak a kék társalgóban tarthatnak tájékoztatót, máshol ez engedélyhez kötött. Ha a kormány tagjai nem az Országgyűlés munkájához kapcsolódóan tartanak tájékoztatót, azt csak a házelnök engedélyével tehetik meg.



Az interjúkészítésre kijelölt helyszínek kibővülnek az Országgyűlés Irodaházának aulájával a sajtó számára kijelölt területtel.



A rendelet - hasonlóan az Európai Parlament intézményeihez vagy a holland szabályokhoz - kimondja, hogy az interjúalany bármikor visszautasíthatja vagy befejezheti az interjút, amit a média munkatársainak tiszteletben kell tartani.

A sajtóiroda közlése szerint a módosítás összhangban van a nyugat-európai országok parlamentjeinek gyakorlatával és az Európai Parlament intézményeiben érvényes rendelkezésekre épülnek. Az Országgyűlés Hivatala ezután is biztosítani fogja, hogy a nyilvánosság akadálytalanul követhesse a törvényhozásban zajló munkát - írták.