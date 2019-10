Innováció

A Pál utcai fiúk világát megidéző játszóteret adtak át a Múzeumkertben

A Belváros és a Palotanegyed határán fekvő megújult Múzeumkertet 2019 tavaszán vehette a lakosság újra birtokba, ám több kisebb-nagyobb fejlesztés azóta is zajlik, úgy, mint a Pollack Mihály tér felőli egykori kertészlak kávézóvá alakítása (itt 2020-ban nyílik meg a Geraldine kávéház), és a szomszédságában épült tematikus történelmi játszótér is mostanra készült el.



Az inspiráció a századfordulós Budapest, pontosabban két, a helyszínhez ezer szállal kötődő irodalmi mű, Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk (1906) és Pásztor Árpád A Muzi (1930) című könyvének világa - írta a Szeretlek Magyarország. Érdekes összefonódás, hogy Molnár és Pásztor nemcsak pályatársak, de jóbarátok is voltak, sőt, nem véletlen a névegyezés sem, hiszen A Pál utcai fiúkban szereplő idősebb Pásztor testvért is róla mintázta Molnár.



A 2-14 éves korosztály számára tervezett, a park csöndesebb, hátsó felén fekvő játszótér látványos központi eleme a nagyon menőn kinéző, steampunk gőzfűrészüzem, ami egyszerre mászóka, csúszda és játszóvár is. A kisebbek körében – talán a lovacskák miatt – a legnépszerűbb elem a lóvasút, ami az egykori, a Kálvin teret Újpesttel összekötő vonalnak állít emléket.



A hinták és a körforgó mellett egy működő verklit is találunk, valamint A Pál utcai fiúk ikonikus „einstand” jelenete, és a Muziban is előkerülő gojzizás előtt tisztelegve nemcsak a játék szabályai olvashatók az új játszótéren, de egy golyóautomatából azonnal be is szerezhetőek a kellékek.

Az öntöttgumi ütéscsillapító felületben feltűnik a gittegylet pecsétje, és egy idézet a Muziból is, ahogyan több játék- és térelemről is Bokáék és más ismert nevek köszönnek vissza.



A játszótér tervezője dr. Hajdu-Nagy Gergely tájépítész, a játszóeszközök tervezője és kivitelezője az ASAPA Alkotócsoport. Bár alapterületre nem egy hatalmas helyről van szó, legalábbis ami a játszóteret illeti, de már az első hétvége alapján nagyon népszerűnek tűnt.