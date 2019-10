Önkormányzat 2019

Gratulált a magyar ellenzéknek a Hulkot alakító amerikai színész

A magyar politikai helyzetről posztolt Facebook-oldalán Mark Ruffalo, a Hulkot alakító amerikai színész. Ruffalo megosztotta a The Washington Post budapesti eredményekkel foglalkozó cikkét, melyhez azt írta, gratulál és új fejezet kezdődik Magyarországon.



Ruffalo néhány nappal ezelőtt bővebben is kifejtette véleményét a magyar politikai helyzettel (is) kapcsolatban: "A világ legnagyobb hősei azok a hétköznapi emberek, akik a demokráciáért küzdenek ott, ahol az veszélyben van. Washingtontól Budapestig megpróbálják megfélemlíteni és egymás ellen hangolni az embereket, igyekeznek félelmet ébreszteni a más nyelvet beszélő, más vallást követő vagy a máshonnan érkező emberek iránt. Mindezt azért teszik, hogy a nép hozzájáruljon korlátlan hatalmukhoz, a sajtószabadság, a bírói függetlenség korlátozásához és a közpénzek ellopásához. Ezt a forgatókönyvet használja Donald Trump és Orbán Viktor is. A demokrácia elkötelezett híveként inspirálónak találom, ahogy a magyar ellenzék bátran összefogott a közös kampányban a demokrácia védelmében. Az egész világ számára példaértékű, amit csináltok, és egyesülve mellettetek áll mindenki" - írta akkor.