Tizenkét településen alakult ki szavazategyenlőség a polgármesterjelöltek között

Ezeken a településeken még elképzelhető, hogy a jogorvoslatok miatt mégis eldől, melyik jelölt kapott több voksot, de ha a jogorvoslatok lezárulta után is egyenlő lesz az állás, időközi választást kell tartani.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Cserépváralján, Hidvégardón és Irotán alakult ki szavazategyenlőség az első két helyen végzett jelöltek között. Ugyanez a helyzet a Győr-Moson-Sopron megyei Szakonyban, a Komárom-Esztergom megyei Banán, a Nógrád megyei Bokorban és Patakon, és a Pest megyei Inárcson. Tolna megyében Gyulajon, Vas megyében Döröskén, Zala megyében Esztergályhorvátiban és Kisbucsán alakult ki a polgármesterjelöltek között szavazategyenlőség.



Ezeken a településeken még elképzelhető, hogy a jogorvoslatok miatt mégis eldől, melyik jelölt kapott több voksot, de ha a jogorvoslatok lezárulta után is egyenlő lesz az állás, időközi választást kell tartani.



Szavazategyenlőség miatt nem volt eredményes a választás a Békés megyei Orosháza 1. számú egyéni választókerületében, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajószentpéter 5. számú egyéni választókerületében, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Törökszentmiklós 1. számú választókerületében és a Zala megyei Keszthely 6. számú választókerületében. Amennyiben a jogorvoslatok lezárulta után is marad a jelöltek közötti szavazategyenlőség, ezeken a helyeken is időközi választást kell majd tartani 120 napon belül.