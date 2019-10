Diplomácia

Gratulált a bécsi polgármester Karácsony Gergelynek

hirdetés

A Facebook-posztjában azt írta: már nagyon várja a közös munkát, mert Budapest és Bécs mindig is szoros kapcsolatban álltak egymással, de reményei szerint most közösen határokon túlmutató, baráti együttműködést is összehozhatnak.