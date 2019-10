Önkormányzat 2019

Százhuszonöt településen függesztettek ki kinagyított szavazólapot

A jelöltek ugyanis a választáson nem abc szerint, hanem a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek az igen hosszú - akár kéthasábos - szavazólapon, ami nehezítheti az eligazodást közöttük. 2019.10.13 06:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Százhuszonöt településen olyan sok jelölt indul a vasárnapi önkormányzati választáson, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a nyomdától az ő szavazólapjaikból kinagyítottat is kért. Ezeket kifüggesztették, hogy a választók szavazás előtt könnyebben megtalálhassák jelöltjeiket.



Az NVI nyilvántartása szerint 125 olyan település van, ahol legalább 25-en indulnak az egyéni listán megszerezhető képviselői helyekért. Az NVI ezért úgy döntött, hogy ezeken a településeken - a választópolgárok tájékozódását megkönnyítendő - kifüggesztik a szavazókörökben a szavazólapok kinagyított képét is.



A jelöltek ugyanis a választáson nem abc szerint, hanem a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek az igen hosszú - akár kéthasábos - szavazólapon, ami nehezítheti az eligazodást közöttük.



Az NVI nyilvántartása szerint a legtöbb - 49 - egyéni listás jelölt Kunágotán indul. Egyeken 48, Hodászon és Alsószentmártonban 46, Halmajugrán 42, Tiszalúcon 40, Battonyán 38, Jászárokszálláson és Aranyosapátiban 36-36 az egyéni listás jelöltek száma.



Az NVI döntése szerint emellett a főpolgármesteri és valamennyi polgármesteri szavazólapból is készített a nyomda kinagyított képet.