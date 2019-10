Hableány-tragédia

Nem várt fordulat a dunai hajóbaleset nyomozásában

Az első szakértő a véleményében tévesen állapította meg az adattörlést. A történtek miatt a fővárosi főügyész az Igazságügyi Szakértői Kamaránál fegyelmi eljárást kezdeményezett. 2019.10.11 09:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Hableány-ügyben megküldte az ügyiratokat a nyomozó hatóság a VI. és VII. kerületi ügyészségnek csütörtökön - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész az MTI-vel.



A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreai turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták a hatóságok. A Viking Sigyn ukrán kapitányát vízi közlekedés - halálos tömegszerencsétlenséget okozó - gondatlan veszélyeztetésével és más bűncselekménnyel gyanúsították meg.

A fővárosi főügyész közlése szerint a nyomozó hatóság biztosította az ügyiratok megismerését az arra jogosultaknak, és az iratokat az érdemi ügyészi döntés meghozatala céljából átadta a VI. és VII. kerületi ügyészségnek.



Az ügyben korábban igazságügyi szakértői vélemény állapította meg, hogy a gyanúsított telefonjáról a baleset időpontját követően adattörlés történt. A telefon további vizsgálata érdekében másik szakértőt is kirendeltek. Az újabb szakvéleményt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda értékelte-elemezte. A rendőrség ez alapján - pár nappal ezelőtt - jelentésében megállapította, hogy az első szakértő a véleményében tévesen állapította meg az adattörlést.



A történtek miatt a fővárosi főügyész az Igazságügyi Szakértői Kamaránál fegyelmi eljárást kezdeményezett.



Az Index információja szerint a legfrissebb rendőrségi jelentés úgy fogalmaz, hogy "a készülékből kinyert hívás-forgalmi adatok, valamint az üzenetküldő alkalmazások adatai alapján, a vizsgált eszközön megtalálhatók a baleset időpontját követő időszakban információk.



Az adatmentésekből készült kivonat adatai alapján a készülékből nem töröltek adatokat, azt május 30. 17 óra 55 percig használták."



A Fővárosi Főügyészség álláspontja szerint a gyanúsított letartóztatásának egyik oka, a szökés-elrejtőzés veszélye továbbra is fennáll, ezért a 30 napon belül elkészítendő vádiratában a kényszerintézkedés fenntartását fogja indítványozni.



Tóth M. Gábor, a Viking Sigyn kapitányának védője az ügyészség közleménye után az Indexnek azt mondta, hogy ez a rendőrségi jelentés is megerősíti azt, hogy az ügyészség valótlan adatokra alapozta a letartóztatási indítványát - tudósította az Inforádió.



"Ellentétben az ügyészség közleményével a nyomozóhatóság nem közölte velem, hogy az iratokat megküldték, holott erre ma reggel, a személyes találkozón a lehetősége meg lett volna" - emelte ki.



Az ügyvéd szerint ez a rendőrségi jelentés is alátámasztja az ukrán kapitány konzekvens állítását.



"A nyár közepén elrendelt letartóztatásának alapja valótlan volt, ahogy erre már a bíróság ülésén is rámutattam, de sem az ügyészséget, sem a bíróságot nem hatotta meg. Az idő bennünket igazolt" - tette hozzá.