Ilyen is van

Hétfőn kezdődik Magyarország első irodafesztiválja

Hétfőn nyitják először meg kapuikat a hazai legnevesebb irodák, hogy egyedi belsőtereikben vezetett, ingyenes túrákat kínáljanak az érdeklődőknek. 2019.10.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fodor Dániel a fesztivál főszervezője csütörtökön az M1 aktuális csatornán hozzátette: az október 22-ig tartó Végre Beléphetsz! címmel rendezett irodafesztiválon az irodabejárások mellett tréningeken, előadásokon és garázsvásáron is részt vehetnek az érdeklődők.



A rendezvény célja, hogy bemutassák az irodai terek kialakításának fontosságát és, hogy arra inspirálják a munkaadókat, hogy tekintsenek más formában a munkatérre, ezzel támogatva alkalmazottjaikat - emelte ki.



Elmondta: a fiatalabb generációk másképp kommunikálnak, így mások az igényeik egy iroda kialakításánál is. A magyarok ilyen szempontból Európa-szerte élen járnak, jellemzően nemcsak a nagycégek, hanem a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) és a startupok is odafigyelnek az irodáik kialakítására, ezzel téve hatékonyabbá a munkavégzést - fűzte hozzá Fodor Dániel.