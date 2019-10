Innováció? Hol?

BKK: amikor fogyatékosok tervezik az e-jegy rendszert

hirdetés

Megbukott, legalábbis időszaki jegyek tekintetében. De miért is? Ugyanis hiába van valakinek így vásárolt bérlete, vagy más időszaki jegye, minden utazási alkalommal macerás a hagyományos bérlet helyett, így szinte senki nem fogja venni. Mert ha metróra száll valaki, vagy elsőajtós felszálláshoz használná, minden alkalommal le kell fotózni egy QR-kódot.

De minek kell lefotózni? Hát, hogy a buszsofőrnek megmutassuk, hogy érvényes a bérletünk, a jegyünk. Igen, mindenki, akinek ilyen bérlete van, meg kell hogy mutassa elsőajtós felszállásnál, és nem akárhogy. Hanem fotózás után a megjelenő ábrának megfelelő módon animálni is kell, nehogy csaló legyen az ember.



És a metrón minek? Csak! Mert ha ellenőr kéri, akkor szintén animálni kell az ábrának. Na itt áll meg a józan ész. Meg a belügyminisztériumi logika. Hogy lássák, hol szálltunk fel. Lássák, merre jártunk? Az nem elég, hogy érvényes a bérlet, mint egy nyomtatott bérlet esetén? Ugyanis, ha lenne egy QR-kód az ellenőrnél, aki épp ellenőrizni akar bennünket, fotózunk, és máris látná, hogy érvényes. Nem, nem. Kötelező minden metró lejáratnál előre fotózni, minden alkalommal, minden e-bérletesnek! Látszik a BM logikája. Hogy nincs végig gondolva. Ahogy a NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) szolgáltatásainál sincs, mert szinte minden össze-vissza működik ott, mint minden informatika, aminek a BM-hez köze van. Ilyenekre hogyan lehet bízni informatikai rendszer tervezését? A könyvelők már tüntetni akarnak az elektronikus adókapcsolattartás körülményes, nagyon sokszor nem működő és illogikus rendszere miatt. Néhány részlet, a könyvelők fórumából:





Mégis a BM hogy kerülhet akkor informatikai fejlesztések közelébe? Rejtély.

De térjünk vissza a jegyrendszerhez:



A használathoz mobil internetkapcsolat szükséges, írják a tájékoztatóban. Ahhoz, hogy valaki egy darab nyamvadt jegyet vehessen virtuálisan, le kell tölteni az applikációt, regisztrálnia magát (felhasználó nevet, e-mail címet, telefonszámot megadni értelmetlenül, hiszen mindegyik önmagában egyedi), cím és egyéb személyes adatokat kitölteni és utána indulhat bankkártyával a fizetés! Míg egy normális városban elég az utolsó mozdulat: elő a bankkártyával, lecsippantom és irány a metró vagy busz stb. azonnal. Gratulálunk a magyar csúcsfejlesztéshez! Visszalépni, a jó helyett egy hülyeséget kitalálni, ez megy. Ráadásul várni kell vásárlás után két percet. Addig nem érvényes a jegy. Két percet! Hát min működik, egy Commodore 64-en? Gondoljuk ezért is hívják mobiljegynek, bár bérletet is lehet venni. Mert igazából ez csak jegyvásárlásra jó, de arra is körülményes az elején.



Természetesen elnézést kérünk a fogyatékosoktól, csak a politikai aktualitás miatt adtuk ezt a címet. Inkább a végig nem gondolt, buta ötletről van szó QR-kód fényképezés végett. Ezért adtuk ezt a figyelemfelkeltőbb címet. De lehet inkább dilettáns szót kellett volna használni.



Mi van, ha lemerül a telefon? Egy angol kisvárosi buszon készült ez a kép. Igen, minden ülésen van több usb-csatlakozó a telefon töltéshez.

Mit tehet a szavazó? Ha már jönnek a választások, mindenki el tudja dönteni, szabad e ilyen kvalitású emberek kezébe tenni a város irányítását, akik ilyen informatika fejlesztést tudnak végezni. Nem, ha van jobb. Van jobb? És most igazán sírhatunk.



Egy valami lehet megoldás. Ugyanis a felújítások a városban nagy felfordulással járnak. Ráadásul nagyon sokáig, sokszor indokolatlanul sokáig tartanak. Például a hírekben olvasható volt, hogy évekre lezárják a Lánchíd felújítása miatt a környéket. Nevetséges. Nem hogy olyan közbeszerzési kiírás lenne, amiben a rövidebb kivitelezési idő jelentős szempont lenne, nem, már előre tudják, hogy évekig szivatják a lakosságot. Ráadásul a kivitelezés minősége hagy kívánni valót maga után. Most tart a Pasaréti út felújítása. Olyan hullámosan és göröngyösen adták át a felújított szakaszt, hogy felháborító. Aki ezt átvette, szégyellheti magát. Nem elég, hogy olyan törvényeket hoznak, hogy a közbeszerzések bár szabályosak, de előre tudható, melyik kör nyeri meg. Nem elég, hogy indokolatlanul hosszú ideig tartanak. Hanem még szarul vitelezik ki. Érted? Szerintünk túl van árazva, túl sok idő van rá adva, és még szar is. Ez már a pofátlanság csúcsa. Egy valamit tehet a szavazó. Ha az ellenzékre szavaz, akkor elmaradnak a felújítások, és nem lesz dugó. Mert akkor lenne sértődés, ugyanis ha nem ránk szavaztok, nuku nektek pénz. Inkább épül majd Ugandában stadion és kész. Ez lenne a megoldás?



Pedig kedvencünk a főpolgármester, imádtuk a heti sajtótájékoztatóit. Jól megmondta mindig sajtónak a frankót. Kilóg a Fidesz-sorból, hiszen sosem volt fideszes, logikusan érvel, kikezdhetetlen a logikája, nem elborult migránsozós, hanem mindig valós érveket és indokokat hozott fel válaszul vagy épp kérdőre vonta a hazudozó újságírókat. De ahogy ezzel az e-jegy megoldással is átvágták, mutatja, gond van a rendszerrel. Elkészítettek egy annyira nem is rossz rendszert, a QR-kódos megoldás nem is rossz a vonaljegyhez, de bérlethez már vicc. Miért nem a bankkártya alapút választották, érthetetlen, hiszen a mobilappban minden macera után bankkártyával kell fizetni. Tehát kell a bankkártya, plusz a mobilkészülék és mobilnet. Amúgy az applikáció kiváló minőségű, nagyon jól működött. Akartunk képernyőképet készíteni, hogy bemutassuk, milyen jó kis magyarázatok vannak benne, de ebben is maradt egy kis BM logika, az androidos verzió kiírta, nem engedi biztonsági okok miatt a képernyő fotót elkészíteni (print screent) még a magyarázatról sem. Titkosítva lehet, vagy mi a szösz. :) Nem tudjuk, hány évre. Így ezt lefotóztuk egy másik telefonnal.

A főpolgármester után, kerületi szintre térve megállapíthatjuk, hogy a II. kerületi polgármester a tettei alapján autógyűlölő, szándékosan tol ki az autósokkal. Idézünk a 13 év együtt Buda zöld szívében kiadványból:



"Több lakóutcában egyirányú forgalmi rendet vezettünk be a menekülőutak számának csökkentésére.

Fekvőrendőröket telepítettünk, illetve szűkítettük az utakat a sebesség és a forgalom mérséklése érdekében több érintett lakóutcában."

Így lesz a két sávos útból, egy járhatatlan sáv

A képen látható, egy csoda szűkítés. Eddig két sáv volt (piros nyilak). Most egy sáv kanyarodik jobbra és balra ezentúl (zöld dupla nyíl). Természetesen úgy, hogy a gyalogosoknak (kis zöld nyíl) egyidejűleg van szintén zöld. Tehát ha van gyalogos, se jobbra, se balra nem megy autó, ha valaki jobbra akar kanyarodni. Igazi forgalom csökkentés. Álló autók. Gratulálunk.



Tehát szándékosan nehezíti az autósok életét. Nem elég, hogy autóba kényszerítik a városban a kintről beautózókat, mert nincs P+R parkoló (semmi érdemit nem tettek ez ügyben), indokolatlanul (és így törvénytelenül) szednek parkolási díjat Pasarét részein, hiszen napközben nem teljesül az a feltétel, hogy ne lenne elég üres parkoló hely. Az így dugóba belekevert második kerületi autósokat még jól meg is szivatja. A kutyacsont alakú csoda körforgalmáról már ne is beszéljünk. Benn a nevében, hogy körforgalom. Nem kutyacsont-forgalom. Körforgalomnak kellene lenni, mert akkor egyenletes sebességcsökkentésre van kényszerítve az autós, aki benne halad. Erre és így találták ki. De így a szinte egyenesen beleszáguldó autóktól nem tudnak, vagy nem mernek kijönni a második kerületi lakosok a Verecke lépcsőről, mert száguldanak egyenesen az autók.

Itt elolvasható a kiadvány >>>



Messze jutottunk a jegyrendszertől? Lehet. De mindent áthat a hozzánemértés. És az ellenzék szégyene, hogy amikor ők vezették a várost vagy kerületet, még ennyi sem történt. Még zöldebbek, még jobban vágnák az autósokat, megoldásuk nem lenne semmi autós gyakorlati problémára. Kedves szavazó, fel van adva a lecke. A két oldalról nyilvánosságra került szexvideó mutatja, kinek áll jobban a zászló. Akarjuk mondani, kinek áll jobban. A videókban meg lehet állapítani, hogy a Fidesznek. Hogy a szavazók többsége hogy gondolja, hamarosan kiderül.