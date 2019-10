Alku

Ügyészség: ha visszaadják az elcsalt költségvetési pénzt, megszüntethető az eljárás

hirdetés

A fővárosi főügyész szerint az elcsalt költségvetési forrás teljes megtérítése esetén az ügyészség megszüntetheti az eljárást.



Ibolya Tibor szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a IX. kerületi ügyészség több ügyben is kötelezte a terhelteket az általuk a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megtérítésére a vádemelés elhalasztása és feltételes ügyészi felfüggesztés keretében.



A büntetőeljárásban kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmat érő anyagi kár megtéríttetésére is - hívta fel a figyelmet Ibolya Tibor. Hozzátette: a főügyészség nagy számban alkalmazza az ezt lehetővé tevő jogintézményeket.



Példaként említette, hogy az egyik ügyben egy férfi 2017-ben a cégével költségvetési forrásból több mint húszmillió forint pályázati pénzt nyert új eszközök beszerzésére. Az elnyert összegből azonban több mint tízmillió forintot - a pályázati feltételektől eltérően - használt eszközre, egy ipari robotra fordította, és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozott. A kerületi ügyészség a férfi ellen korábban elhalasztotta a vádemelést, és előírta a 10,4 millió forint megtérítését. A gyanúsított az okozott vagyoni hátrányt megtérítette, ezért a kerületi ügyészség a büntetőeljárást megszüntette.



A másik ügyben egy nő 2014-2015-ben bérbe adta ingatlanát, de nem vallotta be, így nem fizetett adót sem utána. A kerületi ügyészség az okozott több mint 400 ezer forintos adóhiány megtérítését írta elő a gyanúsítottnak, és ennek érdekében - az új büntetőeljárási törvény alapján - egy évre felfüggesztette az eljárást. Ha a gyanúsított kifizeti az adót, vele szemben is megszüntetik az eljárást.



Ibolya Tibor rámutatott: ezekben az esetekben egyrészt csökken a bíróságok leterheltsége, másrészt megszűnik a gyanúsított büntethetősége, ha beismeri a bűncselekményt és megtéríti az okozott vagyoni hátrányt.