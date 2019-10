Fejlesztés

E-buszjegyet vezettek be Tatabányán

A vidéki városok közül elsőként Tatabányán vezették be az okostelefonos buszjegyvásárlás lehetőségét a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködve - mondta el a polgármester hétfői sajtótájékoztatóján.



Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) hozzátette, országos újdonság, hogy a mobiltelefonon hordozott jegy időalapú, 60 percen belül tetszőleges számú átszállásra biztosít lehetőséget a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. valamennyi járatán.



A rendszer a Budapesten már működő jegyvásárlási eljárást alkalmazza a helyi viszonyokra. A fővárosi tapasztalatok szerint a bevezetés óta eltelt egy hónapban öt százalékkal csökkent a papír alapon kiállított jegyek száma - ismertette a polgármester.



A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója elmondta, a társaság rendszerén keresztül elérhető Közlekedési Mobiljegy 2019 júniusától négy hónap alatt közel 26 ezer jegyértékesítést regisztrált, a legnagyobb forgalmat a repülőtéri vonaljegy érte el.



Veres Mihály kiemelte, a BKK-val közösen fokozatosan vezetik be a Közlekedési Mobiljegy díjtermékeit, melyek legutóbb a félhavi és havi teljes árú és kedvezményes bérletekkel bővültek.



Tatabányán a Mobiljegy nevű alkalmazás letöltése és a regisztráció után az utasok a busz oldalán lévő QR kóddal érvényesíthetik jegyüket, és a sofőrnek kell megmutatni a vásárlást igazoló, mozgó ábrát.



Komárom-Esztergom megye székhelye a Modern városok programban 5,6 milliárd forintot kapott tömegközlekedésének teljes megújítására. Az önkormányzat 20 évet meghaladó átlagéletkorú buszokat cserélhetett le új járművekre. A város tulajdonában lévő T-Busz Kft. 42 új járműből álló flottájába 2020 májusában érkezik meg a komáromi BYD gyárából az utolsó két, 50 személyes elektromos autóbusz, ezek közlekednek majd a Turul emlékmű természetvédelmi környezetében is.



Tatabányán naponta 25 ezer ember használja a tömegközlekedést. Az utasok száma az elmúlt években azonos szinten maradt. A járatok tervezésénél tekintettel voltak a Tatabányai Ipari Park igényeire, ahol közel tízezer ember dolgozik.