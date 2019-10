Hableány-tragédia

Kártérítést akar a Hableány kapitányának lánya - ellehetetlenült a helyzete - videó

Nem tudja folytatni a tanulmányait a tragikusan elsüllyedt Hableány hajó kapitányának a lánya. Orsolya nem elég, hogy elveszítette édesapját, anyagilag is lehetetlen helyzetbe került, mert eddig az apja fizette a képzést. A lány 35 milliós kártérítést kért a kapitány munkáltatójától, és kártérítést akar a balesetet okozó Viking tulajdonosától is. A fiatal lányt amúgy is megviseli a gyász, a mai napig nem tudja elhinni, hogy édesapja nincs többé.