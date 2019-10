Önkormányzat 2019

NVI: sikeres volt a választási informatikai rendszer főpróbája

Sikeres volt a választási informatikai rendszer főpróbája: a választási apparátus begyakorolta az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi voksolás választásnapi feladatait - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az MTI-vel pénteken.



Pálffy Ilona elmondta: a felkészítések, előkészületek befejeződtek, az NVI munkatársai készen állnak a választás technikai lebonyolítására. A főpróba szerint a választási informatikai rendszer megfelelő teljesítményű és eleget tesz a jogszabályi, igazgatási és informatikai követelményeknek.



Hozzátette: az informatikai rendszer főpróbája csütörtök reggel kezdődött valamennyi választási iroda részvételével. A főpróba célja az volt, hogy meggyőződjenek arról, az önkormányzati és nemzetiségi választásra készített informatikai rendszer jól működik-e, valamint az ügyintézők gyakorolhassák a szavazásnapi feladatokat.



Azt mondta, a próba során minden állomáshelyről adatokat küldtek a központba, és modellezték a szavazatösszesítést is. A szavazás napján a részvételi adatokat 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18.30 órakor összegzik majd, az eredményeket pedig a szavazókörök zárása után hozzák nyilvánosságra. Az, hogy a választás napján a szavazókörök este 7 órai zárása után mikor jelennek meg az adatok az internetes tájékoztató rendszerben, attól függ, a szavazatszámláló bizottságban mennyire gyorsan összesítik a szavazólapokat.



Pálffy Ilona szólt arról is, hogy az önkormányzati választáson az EP-választáshoz hasonlóan az NVI bővített védelmi megoldásokat alkalmaz a különböző típusú kibertámadások kivédésére. Kialakították és működtetik a választási informatikai biztonsági műveleti központot (NVI SOC), amely folyamatosan monitorozza a védelmi megoldások működését, riasztásait, észleli a biztonsági eseményeket és kezeli az esetleges incidenseket. Az NVI SOC közvetlen kapcsolatban áll a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézettel és a Nemzeti Eseménykezelő Központtal.



Címlapfotó: Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a mátraverebélyi és az alsószentmártoni szavazólap mintáját mutatja az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak gyártásáról tartott sajtótájékoztatón az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. budapesti nyomdájában 2019. szeptember 23-án. MTI/Kovács Tamás