Több mint kétmilliárdos csalás miatt hat és fél év börtönre ítéltek egy pécsi ügyvédet

Csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt hat és fél év börtönre ítélt a Pécsi Ítélőtábla szerdán másodfokon egy volt pécsi ügyvédet, aki kétmilliárd forintnál is nagyobb mértékű kárt okozott csaknem kétszáz magánszemélynek és gazdasági társaságnak - tájékoztatta a bíróság az MTI-t.



A közlemény szerint a pécsi ügyvéd - az elsőrendű vádlott - befektetést ígérve 2007-től rendszeresen gyűjtött pénzt magánszemélyektől és gazdasági társaságoktól; az összeg néhány százezertől több száz millió forintig terjedt. Azt állította, hogy a mögötte állók pénzügyi manővereivel a piacinál lényegesen magasabb nyereséget, havi öt százalékos kamatot tudnak elérni.



Ténylegesen a vádlott nem fektette be a sértettektől átvett pénzt, a kamatokat és az egyes esetekben visszafizetett tőkét a későbbi ügyfelek befizetései fedezték.



Az ügy másodrendű vádlottja 2010-ben szerzett tudomást az állítólagos befektetésekről, de arról nem tudott, hogy az ügyvéd ténylegesen "görgetéses csalást követ el". A befektetési lehetőséget felajánlotta az ismeretségi körében, ezzel engedély nélküli pénzügyi tevékenységet végzett: több mint hetvenmillió forintot gyűjtött össze és adott át az elsőrendű vádlottnak.



A harmadik vádlott, aki nem tudott arról, hogy valótlan befektetésekről van szó, szintén ügyfeleket szerzett, de a sértettektől átvett pénzt nem minden esetben adta át az ügyvédnek.



A közlemény szerint az elsőrendű vádlott csaknem kétszáz magánszemélynek és gazdasági társaságnak összesen kétmilliárd forintnál nagyobb kárt okozott, ebből a kamat- és a tőkekifizetések révén 914 millió forint térült meg.



Az ügyvédet korábban a Szekszárdi Törvényszék első fokon - 182 rendbeli csalás bűntette és hamis magánokirat 2 rendbeli felhasználása miatt - nyolc év börtönre ítélte, ezt a Pécsi Ítélőtábla most hat és fél évre enyhítette. A másodrendű vádlott jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt 500 ezer forint pénzbüntetést kapott. A harmadrendű vádlott cselekményeit másodfokon 26 rendbeli csalás bűntettének és jogosulatlan pénzügyi tevékenység vétségének minősítették, a korábban kiszabott 2 év 2 hónap börtönbüntetést két évre enyhítették és négy év próbaidőre felfüggesztették.



Az ítélet a másod- és a harmadrendű vádlott esetében jogerőre emelkedett, az elsőrendű vádlott vonatkozásában az érintettek még nem döntöttek az esetleges fellebbezésről.