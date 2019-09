Igazságszolgáltatás

Még két olaszliszkai lincselő kapott kártalanítást

Eddig négyen összesen közel tizenegymillió forintot kaptak az államtól a rossz börtönkörülmények miatt. 2019.09.30 17:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Másik két, az olaszliszkai lincselésként elhíresült ügyben elítélt férfinak is kártalanítást ítélt meg a bíróság, így eddig négyen összesen közel tizenegymillió forintot kaptak az államtól a rossz börtönkörülmények miatt.



Szögi Lajos tiszavasvári tanárt 2006. október 15-én, a Borsod megyei Olaszliszkán, két lánya előtt verték halálra, mert a férfi az autójával elsodort egy 11 éves helyi kislányt. Az ügyészség nyolc embert, köztük az elsodort gyerek édesanyját és két fiatalkorú férfit vádolta a brutális gyilkossággal, a bíróság pedig végül mindannyiukat elítélte.



Az olaszliszkai lincselők közül többen is beperelték az államot a rossz börtönkörülmények miatt. Ifjabb H. Dezső - aki közel 13 év után, idén júliusban szabadult - például méltatlannak találta a börtönben az illemhely állapotát, a meleg víz hiányát és azt is, hogy nem szellőztettek eleget. A bíróság közel 5 millió forint kártalanítást ítélt meg.



Múlt héten pedig az ügy hatodrendű vádlottja is kártalanítást nyert.

F. Györgynek - a korábbi hírekkel ellentétben - csaknem 4 és fél millió forintot, míg az ügy harmadrendű vádlottjának, Sz. Andrásnak majdnem másfél millió forintot, a hetedrendű vádlottnak pedig 508 ezer forintot ítélt meg a bíróság.



A megítélt kártalanításokból ezúttal is automatikusan levonják a bűncselekmények áldozatainak vagy azok hozzátartozóinak járó kártérítést. Shadl György, a Magyar Végrehajtó Kar elnöke az Indexnek azt mondta, hogy a félmillió forint a kártalanítás illetékire ment el, így az ügyben eljáró végrehajtó számláján jelenleg hatmillió forint van, melyet akkor utalhatnak tovább Szögi Lajos családjának, ha minden irat megérkezett.

Bár a bíróság 2010-ben a tanár hozzátartozóinak - kamatokkal együtt - 46 millió forintos kártérítést ítélt meg, de ebből sokáig egy forintot sem kaptak. Az első milliókat idén áprilisban kapta meg a család. Az összeg akkor hiánytalanul került a családhoz. Bár a végrehajtót a jogszabály szerint munkadíj és jutalék illeti meg, és a köztestület is felszámíthat bizonyos összeget - egy ekkora összegnél akár több százezer forintot is -, de a végrehajtó, a kar és az igazságügyi tárca közösen úgy döntött, hogy minden ilyen költségtől eltekint ez esetben.