Durva

Szexvideóval támadják Budaörs polgármesterét

A 24.hu több olvasója is jelezte a lapnak, hogy a budaörsi postaládákba egy olyan szórólapot kezdtek bedobálni, amire az van írva: "Tisztelt Választópolgár! Tekintse meg Wittinghoff Tamás bemutatkozó videóját!"



A szöveget követő link azonban egy pornóvideó-megosztó oldalra visz. A 12 perces, titokban rögzített videó címe arra utal, hogy azon egy magyar politikus és egy prostituált együttléte látható.



Wittinghoff Tamás a lap kérdésére azt mondta, tudott a felvételről, és annak közzétételét zsarolások előzték meg. Értesült arról is, hogy egy nem létező szervezet nevében városszerte terjesztik a szórólapot, amin az arcképe is látható. Hangsúlyozta, hogy "politikai ellenfeleivel szemben” ő semmilyen törvénytelenséget nem követett el, az ügyben feljelentést tett, hiszen mind a videó rögzítése, mind annak közzététele bűncselekmény. Ennél többet nem akart mondani, nem szeretné ugyanis, ha városvezetői tevékenysége helyett erről szólna a kampány.



A videót 16 hónapja töltötték fel az oldalra, és eddig mindössze 2400-an nézték meg, aligha véletlen, hogy az önkormányzati választási kampányban bukkant elő. A szombaton megjelent szórólapon a Megalázott NŐK védegylete felirat olvasható aláírásként, ilyen szervezetnek azonban nincs nyoma.



Wittinghoff Tamás 1991 óta vezeti Budaörsöt, korábban az SZDSZ színeiben, az októberi választáson a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltjeként indul újra a polgármesteri címért - írja a lap.



A 24.hu-nak adott augusztusi interjújában úgy fogalmazott: a lehető leggyalázatosabb támadásokra készülök, és fel is vagyok rájuk készülve, túl fogom élni őket. Abban külön bízom, hogy a választópolgárok az alapján döntenek, amit az utóbbi néhány évtizedben tapasztaltak akár tőlünk, akár a riválisaink részéről.