14 millió forintot hagyott valaki tornazsákban egy székesfehérvári buszon

Egy elhagyott tornazsákot találtak egy székesfehérvári buszon, amelyet valaki megtalált, majd a forgalmi irodába került. Az azonban csak később derült ki, hogy a tornazsák rengeteg pénzt rejt, egész pontosan 14 milliót - számolt be róla a Feol.hu



A tornazsák kézről kézre járt, mire visszakerült jogos tulajdonásához. A megtaláló előbb a buszvezetőnek adta át, aki ezután Jancsár úti irodába vitte. Ott jelentkezett érte a tulajdonosa, akit a zsák tartalma alapján azonosítottak be, és ekkor derült ki az is, hogy 14 millió forint van benne.

A tulajdonos elmondta, hogy a pénz egy eladott ingatlan után került hozzá, amit aztán ebben a táskában vitt magával. Végül pedig buszra szállt, csak a táska ott maradt.